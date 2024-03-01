Elon Musk’ın dava açtığını açıklamasından önce Worldcoin (WLD) 8 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Tesla, X, SpaceX ve daha birçok şirketin patronu olan Elon Musk, OpenAI ve kurucusu Sam Altman’a karşı yasal savaş başlattı.

Sam Altman’la geçmişte yakın bir ilişkiye sahip olan Elon Musk, OpenAI’ın misyonunu terk ettiğine inanıyor.

Reuters’ın 1 Mart 2024 tarihli haberine göre Elon Musk, OpenAI’ın kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olma ve insanlığın yararına yapay zeka teknolojisini geliştirme misyonlarından uzaklaştığına inanıyor. Elon Musk, tam da bu nedenle Sam Altman ve OpenAI’a dava açtı. Zira Elon Musk da OpenAI’ın yatırımcıları arasında yer alıyor.

Elon Musk’ın avukatları Sam Altman’ın yönettiği yapay zeka şirketi OpenAI’ın artık insanlık için çalışmak yerine yalnızca para kazanmaya odaklandığını belirterek sözleşmeyi ihlal ettiğini savunuyor.

2015 yılında Elon Musk, OpenAI’ın kurucu üyeleri arasında yer alıyordu. Ancak üç yıl sonra Elon Musk, OpenAI’ın yönetim kurulundan ayrıldı.

Sam Altman’ın da kurucusu olduğu OpenAI ile tartışmalı bir geçmişi var. Zira kısa bir süre önce OpenAI’ın yönetim kurulu Sam Altman’ı CEO’luk görevinden kovmuştu. Ancak kısa süre sonra OpenAI’ın yönetim kurulu değişti ve Sam Altman şirketteki CEO’luk görevine geri döndü.

Elon Musk’ın dava açmasından Sam Altman’ın kripto para projesi Worldcoin (WLD) de olumsuz etkilendi. Musk’ın bu hamlesinin ardından yaklaşık %5 oranında değer kaybeden WLD 8,25 dolardan 7,61 dolara geriledi.