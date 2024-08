Elon Musk, yakın zamanda Donald Trump ile yaptığı X Spaces röportajının ardından, Kamala Harris’i de bu platformda bir röportaja davet etti. Bu davet, Musk’ın Trump ve Harris arasındaki çekişmeli başkanlık yarışına olan ilgisinin bir göstergesi olarak görülüyor.

Happy to host Kamala on an 𝕏 Spaces too

— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024