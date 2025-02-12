Elon Musk, sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) kullanıcı adını değiştirdi ve bu hamle, HARRYBOLZ token’ında büyük bir fiyat patlamasına yol açtı. Bu gelişme, Musk’ın sosyal medya adını değiştirerek bir kripto para biriminin değerinde sıçramaya neden olduğu ikinci olay olarak kayıtlara geçti.

İsmini Harry Bölz Olarak Güncelledi

Musk’ın X’teki kullanıcı adı @elonmusk olarak kalırken, görünen adı Harry Bölz olarak değiştirildi. Bu değişiklik sonrası HARRYBOLZ token fiyatı kısa sürede yüzde 3.000 oranında yükseldi, ardından yatırımcıların kâr satışları başladı.

Esasen Musk, X’te Harry Bölz ismini ilk kez kullanmadı. Nisan 2023’te de benzer bir değişiklik yaparak takipçilerini şaşırtmıştı. O dönem bazı kişiler bunun yeni bir proje için bir ipucu olduğunu düşünürken, bazıları da Musk’ın sadece kelime oyunları yaparak hayranlarıyla eğlendiğini savunmuştu.

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Benzer şekilde, Ocak 2023’te Musk önce ismini “Mr. Tweet” olarak değiştirmiş, ardından “Naughtius Maximus” yapmış ve bir süre sonra tekrar eski adına dönmüştü. Daha yakın bir tarihte ise X’te adını “Kekius Maximus” olarak değiştirmiş ve bu durum KEKIUS meme coin’inin yüzde 500 oranında yükselmesine neden olmuştu.