Tesla, SpaceX ve X gibi dev teknoloji şirketlerinin patronu Elon Musk ilk kez XRP hakkında doğrudan bir yorumda bulundu.

Elon Musk katıldığı bir etkinlikte bir izleyiciden gelen XRP sorusuna yanıt verdi. Elon Musk’a XRP’nin gelecekte küresel finans sistemine entegre edilip edilemeyeceği, özellikle de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kripto paralara karşı cezai tutumu ışığında ne düşündüğü soruldu. Bu video kısa bir süre içerisinde sosyal medyada viral oldu.

Elon Musk states he Neither endorses or refuses to endorse #XRP when specifically asked about it. He was very careful with his answer. @elonmusk pic.twitter.com/YKW6QxtmEp — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) October 21, 2024

Elon Musk, XRP de dahil olmak üzere kripto paraların merkezi kontrol yapılarına karşı değerli varlıklar olduğunu söyledi. Elon Musk bu açıklamasının XRP veya herhangi bir kripto paraya ilişkin destek mesajı olarak algılanmaması gerektiğini belirtti. Musk, XRP gibi projelerin bireysel özgürlüğü teşvik ettiğini vurguladı:

Bence kripto paraların merkezi kontroller karşısında ilginç ve değerli bir güvenli liman olduğunu düşünüyorum. Bu kesinlikle XRP ve diğer kripto paralara destek vermek ya da vermemekle alakalı değil. Ancak kripto paraların doğasının bireysel özgürlükleri desteklediğini düşünüyorum.

Elon Musk’ın İlk XRP Açıklaması

Elon Musk’ın bu yorumu, XRP’ye ilişkin ilk açıklaması olarak kayıtlara geçti. XRP topluluğu bir süredir dünyanın en zengin ismi Elon Musk’ın ilgisini XRP’ye çekmeye ve ondan destek mesajı almaya çalışıyor.

Elon Musk her ne kadar doğrudan bahsetmese de geçmişte XRP’ye ilişkin bazı gelişmelere tepki göstermişti. Elon Musk 2022 yılının Ekim ayında SEC’in William Hinman’ın ünlü Ethereum konuşmasının taslaklarını Ripple’a teslim etmesine şaşkınlıkla “Olamaz” tweetiyle tepki vermişti. Birkaç ay sonra da Ripple’ın SEC’e karşı kazandığı kısmi zaferi konu alan bir podcast’e onay vermişti.

Elon Musk XRP’nin aksine favori kripto para birimi olarak tanımladığı Dogecoin’e (DOGE) her fırsatta destek veriyor. Musk zaman zaman Bitcoin ve Ethereum hakkında da açıklamalarda bulunuyor.