Tesla, SpaceX ve X gibi dev teknoloji şirketlerinin patronu Elon Musk ilk kez XRP hakkında doğrudan bir yorumda bulundu.

Elon Musk katıldığı bir etkinlikte bir izleyiciden gelen XRP sorusuna yanıt verdi. Elon Musk’a XRP’nin gelecekte küresel finans sistemine entegre edilip edilemeyeceği, özellikle de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kripto paralara karşı cezai tutumu ışığında ne düşündüğü soruldu. Bu video kısa bir süre içerisinde sosyal medyada viral oldu.

Elon Musk states he Neither endorses or refuses to endorse #XRP when specifically asked about it.

He was very careful with his answer. @elonmusk pic.twitter.com/YKW6QxtmEp

— 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) October 21, 2024