ABD Senatosu’ndaki Demokratların hazırladığı yeni bir rapor, Elon Musk’ın DOGE aracılığıyla federal yaptırımlardan sıyrılarak 2 milyar dolardan fazla ceza yükünü savuşturmuş olabileceğini ortaya koydu.

Senato Demokratlarına göre, Musk sahip olduğu etki gücünü kullanarak soruşturmaları durdurdu, yaptırımları engelledi ve şirketlerine yönelik davaları sessizce ortadan kaldırdı. Raporda, Musk’ın “Devlet Verimliliği Departmanı” adı altında Washington’daki kamu kurumlarını zayıflattığı, bu sürecin de dönemin başkanı Donald Trump tarafından desteklendiği belirtildi.

Soruşturmalardan Kaçış mı?

Demokratlara göre Musk’ın DOGE operasyonlarından çekilme kararı, denetimden kaçışın bir parçası olabilir. Rapor, “Dünyanın en zengin insanı, hükümeti kendi çıkarlarına hizmet edecek bir araca dönüştürerek denetimden kaçtı, soruşturmaları raydan çıkardı ve hoşuna gitmeyen davaları ortadan kaldırdı” ifadeleriyle Musk’a ağır suçlamalar yöneltiyor.

65’ten Fazla Dosya, 2.37 Milyar Dolarlık Risk

Trump’ın başkanlık görevine başladığı gün itibarıyla, Musk’ın yönettiği Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company ve xAI şirketleri toplam 11 farklı federal kurumun yürüttüğü 65’in üzerinde aktif veya potansiyel soruşturmaya konu olmuştu. Bu dosyalar toplamda 2.37 milyar dolarlık potansiyel mali risk barındırıyordu.

Tesla, sadece otonom sürüş sistemlerine ilişkin yanıltıcı iddialar nedeniyle 1.19 milyar dolarlık ceza tehdidi altındaydı. Neuralink ise ürün risklerini gizlemekle suçlanıyor ve 281 milyon dolarlık ceza riski taşıyordu. Ayrıca Hayvan Refahı Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle 1.59 milyon dolarlık ek ceza potansiyeli bulunuyordu.

Rapor, Musk’ın sadece tek bir şirketi değil, tüm iş imparatorluğunu korumak için harekete geçtiğini vurguluyor.

İlgili: Trump: Elon Musk ve D.O.G.E Yakında Sona Erecek

Senato 11 Mayıs’a Kadar Açıklama İstiyor

Connecticut Senatörü Richard Blumenthal, Elon Musk’ın yönettiği beş şirkete resmi mektuplar göndererek Trump’tan önce başlayan tüm soruşturmaların detaylarını ve DOGE kapsamındaki görevlerin bu süreçlere müdahale edip etmediğini açıklamalarını istedi. Şirketlerin bu taleplere 11 Mayıs’a kadar yanıt vermesi bekleniyor.

Beyaz Saray ise iddiaları kesin bir dille yalanladı. Trump’ın İletişim Direktörü Steven Cheung, Senatör Blumenthal için “Trump Takıntısı Sendromu’ndan mustarip” diyerek tepki gösterdi.

Her Davanın Bedeli ve Belgeleri Var

Raporda, Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company ve xAI’ye yönelik her dosyanın bir ceza tutarı ve iz bırakan belgeleri olduğu belirtiliyor. Senato Demokratları, henüz ortaya çıkmamış daha büyük bir tablonun da olabileceğini vurguluyor.

Elon Musk’ın kamu kurumlarını sistematik şekilde etkisizleştirdiği, denetim baskılarını azalttığı ve kurumları zayıflattığı belirtiliyor. Demokratlar, bu planın rastlantısal değil; bilinçli ve hesaplı bir stratejinin ürünü olduğunu düşünüyor.

Gözler şimdi Musk’ın şirketlerinde… Belgeleri paylaşmak mı, yoksa Senato ile karşı karşıya gelmek mi? Karar 11 Mayıs’a kadar verilecek.