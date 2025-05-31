Elon Musk, ABD hükümetine bağlı DOGE (Department of Government Efficiency) projesindeki liderlik görevinden ayrıldığını açıkladı. Musk’ın bu adımı, federal harcamalarda tasarruf sağlamayı hedefleyen girişimin geleceğine dair şüpheleri artırdı.

2 Trilyonluk Hedefin Yanına Bile Yaklaşılamadı

DOGE girişimi, kamu harcamalarında 2 trilyon dolarlık tasarruf hedefiyle başlatılmıştı. Ancak son verilere göre şimdiye kadar kaydedilen tasarruf sadece 175 milyar dolar seviyesinde kaldı. Üstelik içeriden kaynaklar, bu verilerin doğruluğunun sorgulanabilir olduğunu belirtiyor.

Eski yazılım mühendisi Sahil Lavi, Musk’ın projeye olan ilgiyi canlı tuttuğunu ve teknik yetenekleri çekmede kilit rol oynadığını söyledi:

“Bu girişimin özü Musk’tı… O gittikten sonra bu, bir direnişin son nefesi gibi.”

Musk’ın Ayrılığı Yeni Endişeleri Tetikledi

Musk, projeden ayrılırken girişimin devam edeceğini söylese de, hükümet kaynakları stratejik liderliğin eksikliğinin projeyi zayıflatabileceğini düşünüyor. DOGE içindeki kaynaklar, organizasyon içindeki motivasyonun hızla azaldığını ve Musk’ın liderliği olmadan projenin ivme kaybedebileceğini belirtiyor.

Musk, daha önce de Başkanlık Danışma Konseyleri gibi çeşitli kamu girişimlerinden çekilmiş, bu da söz konusu projelerin güvenilirliğini ve etkisini zayıflatmıştı.

Dogecoin Fiyatında Baskı ve Düzenleyici Riskler

Musk’ın ayrılığı, aynı ismi taşıyan Dogecoin (DOGE) üzerindeki etkileriyle de konuşuluyor. CoinMarketCap verilerine göre DOGE şu anda 0,20 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DOGE’nin piyasa değeri 29,7 milyar dolar seviyesinde ve son 24 saatteki işlem hacmi 2,28 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Son 24 saatte ve 7 günde düşüş gösterdi, ancak son 30 ve 60 günlük süreçte artış kaydetti.

DOGE üzerindeki fiyat baskısının yanı sıra, Coincu araştırma ekibi, projenin Musk’sız devam etmesinin düzenleyici riskleri ve finansal sürdürülebilirlik açısından büyük zorluklar yaratabileceğini belirtiyor.

Sonuç olarak DOGE girişimi, Elon Musk’ın ayrılığıyla kritik bir dönemeçte. Teknik uzmanlık ve kamu ilgisinin büyük ölçüde Musk’a bağlı olması, projenin geleceğini belirsiz kılıyor. Kripto piyasaları ise bu gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.