Elon Musk, ABD Verimlilik Bakanlığı (DOGE) girişiminden ve Başkan Donald Trump’ın kabinesindeki görevinden resmen ayrıldığını duyurdu. Tesla CEO’su, Mayıs ayından itibaren önceliğini yeniden Tesla’ya vereceğini açıkladı.

Özet:

Musk, DOGE kapsamında 3 aylık görev süresini sonlandırdı. Açıklama 30 Nisan’daki kabine toplantısında bizzat Trump’a yapıldı.

DOGE projesiyle sağlanan tasarruf 160 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu miktar hedeflenen miktarın çok altında. Projenin neden olduğu aksaklıkların hükümete 135 milyar dolara mal olabileceği tahmin ediliyor.

“Onur Duydum, Teşekkür Ederim”

Beyaz Saray’da düzenlenen kabine toplantısında konuşan Musk, “Sizin harika kabinenizle çalışmak benim için bir onurdu. Herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. Musk ayrıca Trump yönetiminin ilk 100 gününün tarihe geçeceğini söyledi:

“Daha önce hiçbir yönetimin bu kadar kısa sürede bu kadar çok şey başardığı görülmedi.”

Trump ise Musk’a doğrudan teşekkür ederek “Bu ülkenin büyük çoğunluğu seni gerçekten takdir ediyor.” dedi ve

“İstediğin kadar kalabilirsin” sözleriyle kapıyı açık bıraktı. Bu sözler, salondaki diğer kabine üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.

DOGE Bekleneni Veremedi

Elon Musk, DOGE projesiyle federal hükümetin 2 trilyon dolar tasarruf edeceğini vadetmişti. Ancak son rakamlara göre bu tutar yalnızca 160 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Trump, toplantıda tasarrufun 150 milyar dolar olduğunu söyleyince, Musk araya girerek “160 milyar… ama kim sayıyor ki?” diye espri yaptı.

Buna karşılık, New York Times’a göre DOGE kaynaklı işten çıkarmalar, yeniden işe alım gecikmeleri, ücretli izinler ve verimlilik kaybı nedeniyle hükümetin bu yılki kaybı 135 milyar dolar olabilir.

Tesla’ya Geri Dönüş Zamanı

Tesla’nın geçen haftaki bilanço toplantısında da sinyallerini veren Musk “DOGE’yi tamamen bırakmıyorum, başkan isterse devam ederim. Ama artık zamanımın çoğunu Tesla’ya ayıracağım.” dedi. DOGE’nin kurulum aşaması tamamlandığı için Musk, bundan sonra bu projeye sadece “haftada 1-2 gün” ayıracağını açıkladı.

Toplantı sırasında Başkan Trump’ın önüne basılı bir DOGE raporu bırakıldı. Bu belge, Musk’ın kamu görevindeki kısa ama sansasyonel döneminin son sembolü olarak değerlendirildi.

Böylece Musk’ın federal bürokrasideki kısa ama dikkat çekici “yan görevi” sona erdi.