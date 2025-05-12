Dogecoin (DOGE) son günlerde yaklaşık %40 yükselerek yeniden gündeme gelse de, Elon Musk’ın memecoin üzerindeki etkisinin önemli ölçüde azaldığı görülüyor. Öyle ki Dogecoin (DOGE), Elon Musk’ın Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (D.O.G.E.) başına geçmesinden bu yana %35 değer kaybetti.

DOGE fiyatı geçtiğimiz hafta yükselerek bazı yatırımcıların “Bitcoin’e rakip olabilir mi?” sorusunu gündeme getirmesine neden oldu. Ancak bu ralliye rağmen, Musk’ın hükümetteki görevine başladığı 20 Ocak’ta Dogecoin’e yatırım yapan yatırımcılar hâlâ zararda.

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Musk, Department of Government Efficiency (D.O.G.E) adlı sembolik kurumdaki görevine başladığında DOGE 0,35 dolar seviyesindeydi. Ancak beklentilerin aksine, DOGE bu tarihten bu yana yaklaşık %35 değer kaybederek şu anda 0,23 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bu durumda, 20 Ocak’ta DOGE’ye 1.000 dolar yatıran bir yatırımcının portföyü sadece 647,90 dolara düşmüş olurdu. Yani 352,10 dolarlık bir zarar söz konusu.

Musk’ın Etkisi Gölgeye Düşüyor

Musk’ın göreve başladığı dönemde, kripto topluluğu onun Dogecoin’e olan desteğinin fiyatı artıracağına inanıyordu. Ancak son aylarda, DOGE fiyat hareketlerinin Musk etkisinden çok genel kripto piyasa eğilimlerine paralel ilerlediği görülüyor.

Ayrıca, Musk’ın Donald Trump yönetimine katılmasından bu yana Dogecoin hakkında önemli bir açıklama yapmaması, memecoin’in yönünü piyasa dalgalanmalarının belirlediğini gösteriyor.

DOGE Yeniden Yükselirken, Yeni Bir Varlık Sınıfı Olarak Görülüyor

İlginç bir şekilde, Musk’ın D.O.G.E’deki görevinden uzaklaşmasıyla birlikte DOGE yeniden yükselişe geçti. Bu ralliyle birlikte DOGE milyonerlerinin sayısında artış yaşandı.

Bazı yatırımcılar artık Dogecoin’i, Bitcoin’in ötesine geçebilecek yeni nesil bir değer saklama aracı olarak görmeye başlıyor. Yatırımcı Raoul Pal, Dogecoin’in son 10 yıldaki fiyat performansına dikkat çekerek, onun “dünyanın en sağlam parası” haline gelebileceğini öne sürdü.

Bu gelişmeler ışığında DOGE, artık yalnızca bir memecoin olmanın ötesine geçme sinyalleri veriyor.