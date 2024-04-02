Elon Musk’ın X’teki hamleleri, Cardano’ya destek verdiği şeklinde yorumlandı.

Tesla, SpaceX ve X’in CEO’su Elon Musk, sosyal medya üzerinden bir hesabı takip etti. Takip sonrası kripto topluluğu spekülasyona başladı.

Elon Musk Cardano Hesabını Takip Etti

X’te Cardano odaklı içerikler paylaşan ve 80 binin üzerinde takipçisi olan bir hesap (X kullanıcı adı @CardanoFeed), Elon Musk’ın kendisini takip ettiğini bir ekran görüntüsüyle paylaştı. Hesap, Elon Musk’a “Aramıza hoşgeldin,” dedi.

Gelişme hakkında Elon Musk tarafından bir açıklama gelmedi. İş insanının Cardano odaklı bu hesabı neden takip ettiği bilinmiyor. Ancak topluluğun büyük kısmı, bunu Cardano ve ADA’ya destek olarak yorumluyor.

Tabii bu adımı 1 Nisan şakası olarak yorumlayanlar da oldu. Elon Musk’ın mizaha yatkınlığı düşünülürse, bu seçenek de imkansız görünmüyor.

Elon Musk’ın Kriptoyla İlişkisi

Elon Musk, kripto paralar ve topluluğuyla tatlı sert ilişkisi olan bir iş insanı. Şimdi kendisine ait olan X’te paylaştığı gönderiler, kimi zaman kripto paraları destekler kimi zaman da köstek olan nitelikte olabiliyor.

Musk, bir önceki boğa piyasasında X (o zamanki adıyla Twitter) biyografisine Bitcoin etiketi koymuş ve BTC fiyatında fırlamaya yol açmıştı. Hemen ardından Tesla da BTC ödemeleri kabul edeceğini duyurmuş, ancak kısa süre bu ödeme seçeneğini iptal etmişti. İptal duyurusu, kripto piyasalarında düşüş trendinin başlangıcı oldu.

İş insanının en sevdiği kripto para, şüphesiz ilk memecoin olan Dogecoin. Musk, sık sık DOGE’yi destekleyen gönderiler paylaşıyor. Etkisi zaman içinde azalmakla birlikte, bu gönderiler sonrası DOGE fiyatında yükselişler gözlemleniyor.