Elon Musk’ın X’teki hamleleri, Cardano’ya destek verdiği şeklinde yorumlandı.

Tesla, SpaceX ve X’in CEO’su Elon Musk, sosyal medya üzerinden bir hesabı takip etti. Takip sonrası kripto topluluğu spekülasyona başladı.

X’te Cardano odaklı içerikler paylaşan ve 80 binin üzerinde takipçisi olan bir hesap (X kullanıcı adı @CardanoFeed), Elon Musk’ın kendisini takip ettiğini bir ekran görüntüsüyle paylaştı. Hesap, Elon Musk’a “Aramıza hoşgeldin,” dedi.

Gelişme hakkında Elon Musk tarafından bir açıklama gelmedi. İş insanının Cardano odaklı bu hesabı neden takip ettiği bilinmiyor. Ancak topluluğun büyük kısmı, bunu Cardano ve ADA’ya destek olarak yorumluyor.

🔥 Oh my god!!! Welcome aboard #Cardano @elonmusk pic.twitter.com/12k84eGZme

— Cardano Feed ($ADA) (@CardanoFeed) April 1, 2024