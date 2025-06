Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), gizliliğe odaklanan yepyeni bir mesajlaşma sistemiyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Musk, “Bitcoin tarzı” şifreleme ile donatılacak bu sistemin adını XChat olarak duyurdu.

All new XChat is rolling out with encryption, vanishing messages and the ability to send any kind of file. Also, audio/video calling.

This is built on Rust with (Bitcoin style) encryption, whole new architecture.

— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2025