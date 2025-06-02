Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), gizliliğe odaklanan yepyeni bir mesajlaşma sistemiyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Musk, “Bitcoin tarzı” şifreleme ile donatılacak bu sistemin adını XChat olarak duyurdu.

All new XChat is rolling out with encryption, vanishing messages and the ability to send any kind of file. Also, audio/video calling. This is built on Rust with (Bitcoin style) encryption, whole new architecture. — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2025

Aslında XChat, platformun mevcut “Direkt Mesajlar” (DM) özelliğinin geliştirilmiş ve yeniden markalanmış hâli. Ancak bu yeni versiyon, klasik DM’den çok daha fazlasını sunmayı hedefliyor. WhatsApp ya da Signal benzeri bir yapı düşünün.

Şifreleme, Sesli ve Görüntülü Görüşme, Dosya Paylaşımı

Musk’ın X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, yeni XChat şu özelliklerle gelecek:

Bitcoin tarzı şifreleme

Rust programlama diliyle sıfırdan yazılmış yeni bir altyapı

Kendiliğinden silinen mesajlar

Her tür dosya gönderimi desteği

Sesli ve görüntülü arama özelliği

Şu anda X’in mesajlaşma hizmeti bu özelliklerin çoğundan yoksun. Şu anda sadece medya dosyaları gönderilebiliyor ve uçtan uca şifreleme sadece ücretli abonelere açık, o da sınırlı şekilde.

“Bitcoin Tarzı” Şifreleme Ne Anlama Geliyor?

Musk’ın kullandığı bu terim teknoloji dünyasında kafa karışıklığı yarattı. Zira Bitcoin; SHA-256 gibi güvenli hash algoritmaları ve Eliptik Eğri Dijital İmza Algoritması (ECDSA) gibi sistemlerle çalışsa da, gerçek zamanlı mesajlaşmalarda kullanılan uçtan uca şifreleme çözümleriyle doğrudan bir bağlantısı yok. Dolayısıyla bu tabirin tam olarak neyi kastettiği belirsizliğini koruyor.

Beta sürümü yayında

TechCrunch’a göre, XChat şimdiden bazı kullanıcılara beta olarak sunulmaya başladı. Özellikle X aboneleri bu yeni özelliklere kademeli şekilde erişim sağlıyor.

XChat’in ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı henüz net değil. Ancak bu hamle, Musk’ın X’i bir “süper uygulamaya” dönüştürme hedefi doğrultusunda atılmış bir başka adım olarak görülüyor.