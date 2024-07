Elon Musk, ABD ekonomisinin ve doların gidişatına dair ilginç açıklamalarda bulundu.

Tesla, SpaceX ve X’in patronu Elon Musk, Dogecoin’in kurucu ortağı Billy Markus’a verdiği yanıtta ABD’nin iflas edeceğini söyledi.

Billy Markus, ABD’nin vergi gelirlerini hükümetin başarız politikaları nedeniyle borçlarını ödemek için kullanmasıyla alay etti. Öyle ki 2024’ün ilk çeyreğinde GSYİH büyümesi %1,4’te kaldı, bu oran 2023’ün son çeyreğinde %3,4 idi. Dolayısıyla ABD ekonomisi için üçüncü çeyrek için tahminler de pek parlak değil, büyümenin %1 civarında olması bekleniyor.

Öte yandan Elon Musk yaptığı bir diğer paylaşımda ABD dolarının yaşadığı değer kaybına dair alaycı ifadelere yer verdi.

Where are we with dollar value destruction, you might ask? pic.twitter.com/0LD8OggFqu

— Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2024