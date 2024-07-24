Elon Musk, ABD ekonomisinin ve doların gidişatına dair ilginç açıklamalarda bulundu.

Tesla, SpaceX ve X’in patronu Elon Musk, Dogecoin’in kurucu ortağı Billy Markus’a verdiği yanıtta ABD’nin iflas edeceğini söyledi.

America is going bankrupt btw https://t.co/UYpri3wyJU — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2024

Billy Markus, ABD’nin vergi gelirlerini hükümetin başarız politikaları nedeniyle borçlarını ödemek için kullanmasıyla alay etti. Öyle ki 2024’ün ilk çeyreğinde GSYİH büyümesi %1,4’te kaldı, bu oran 2023’ün son çeyreğinde %3,4 idi. Dolayısıyla ABD ekonomisi için üçüncü çeyrek için tahminler de pek parlak değil, büyümenin %1 civarında olması bekleniyor.

Öte yandan Elon Musk yaptığı bir diğer paylaşımda ABD dolarının yaşadığı değer kaybına dair alaycı ifadelere yer verdi.

Where are we with dollar value destruction, you might ask? pic.twitter.com/0LD8OggFqu — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2024

Enflasyon ve yüksek faiz oranları, hane halkının harcamalarını azaltmasıyla sonuçlanıyor. Bu da ABD ekonomisini zayıflatıyor. Bazı analistler, Fed’in faiz indirimlerine başlaması halinde yılın ilerleyen dönemlerinde ABD ekonomisinin %2’lik büyüme oranlarına ulaşabileceğini öngörüyor. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell faiz indirimine gitmek konusunda pek de istekli görünmüyor.

ABD ekonomisinin yaklaşık %70’ini tüketici harcamaları oluşturuyor. Ancak ABD’nin ekonomisinin zayıflaması nedeniyle tüketici harcamaları azalmaya başladı. Pandemi dönemindeki birikimlerini harcayan hane halkı şimdi daha ucuz seçeneklere yöneliyor.

Bununla birlikte ABD’de istihdam piyasası hala güçlü, ancak işsizlik oranı Haziran 2024 itibarıyla %4,1’e yükseldi.

Fed Başkanı Powell, işgücü piyasasının istikrara kavuştuğunu ve Fed’in enflasyonu kontrol altına alma politikalarının işe yaramaya başladığını düşünüyor. Bu nedenle Powell, Eylül ayında uzun bir aranın ardından faiz indirimine gitme olasılığını tamamen gözardı etmiyor.

Her ne kadar geride bıraktığımız aylardaki kadar olmasa da bazıları hala ekonomik durgunluk (resesyon) ihtimalinin çok yüksek olduğunu öngörüyor. Ancak Vanguard ve Conference Board gibi birçok üst düzey kaynaklar ise 2024’te bir durgunluk beklemiyor.

2024 Seçimleri ve Ekonomik Belirsizlik

ABD’de yaklaşmakta olan 2024 seçimleri de belirsizliği artırıyor. Donald Trump’ın kazanması halinde ABD ekonomik politikalarında değişikliğe gidebilir. IMF ise ABD’nin yüksek borç seviyelerini ve potansiyel ticaret gerilimlerini nasıl yöneteceği konusunda endişeli. Sonuç olarak ABD’nin olumsuz ekonomik gidişatı tüm dünyayı etkiliyor.

Elon Musk’ın yorumları, halihazırda kırılgan olan ABD ekonomisine dair endişeleri artırdı. Ancak uzmanlar, ekonominin çöküşünün hemen gerçekleşmeyebileceğini düşünüyor.