Elon Musk, Dogecoin’in en büyük destekçilerinden biri olarak bilinse de ABD hükümetinin bu kripto parayı kullanma gibi bir planı olmadığını söyledi.

30 Mart’ta Wisconsin, Green Bay’de düzenlenen bir toplantıda konuşan Musk, ABD Federal Hükümet Verimliliği Departmanı (D.O.G.E.) ile Dogecoin arasında herhangi bir bağlantı olmadığını vurguladı.

“Hükümetin Dogecoin kullanmak gibi bir planı yok, en azından benim bildiğim kadarıyla.” diyen Musk, sadece devlet yönetiminde yüzde 15 daha fazla verimlilik sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Musk, departmanın isminin internet kullanıcılarının önerisiyle belirlendiğini de şu sözlerle açıkladı:

“İlk başta ‘Hükümet Verimliliği Komisyonu’ olarak adlandırmayı düşünüyordum ama bu çok sıkıcı bir isimdi. Sonra internet, ‘Hükümet Verimliliği Departmanı olmalı’ dedi. Ben de düşündüm ve haklı olduklarını fark ettim.”

Dogecoin Destekleri Daha Önce Soruşturmalara Neden Olmuştu

Musk’ın geçmişte Dogecoin ile ilgili yaptığı paylaşımlar, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından piyasa manipülasyonu soruşturmasına tabi tutulmasına yol açmıştı. 2023 yılında ise bu konuda bir dava açılmıştı.

Ancak son açıklamaların piyasaya etkisi oldukça sınırlı kaldı. CoinGecko verilerine göre Dogecoin, son 24 saat içinde yüzde 3,3 değer kaybederek 0,1654 dolar seviyesine geriledi.

D.O.G.E. Programı ve Trump Yönetimi

Ağustos 2024’te duyurulan D.O.G.E. girişimi, Başkan Donald Trump’ın federal hükümeti küçültme politikalarının merkezinde yer alıyor. Program, harcamaları azaltmayı, gereksiz bürokratik düzenlemeleri ortadan kaldırmayı ve federal kurumları yeniden yapılandırmayı hedefliyor.

D.O.G.E. girişimi şu anda yetkilerini sınırlandırmaya yönelik bir dizi dava ile karşı karşıya.

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Musk’ın bu projedeki resmi rolü ise tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. Beyaz Saray, Musk’ın yalnızca kıdemli danışman olarak görev yaptığını ve politika belirleme yetkisi olmadığını açıklarken Trump, onu departmanın lideri olarak tanımlıyor.