IMF’nin uyarılarına rağmen El Salvador, sekiz adet daha Bitcoin satın aldı. Toplam BTC rezervi 6 bin 200 adedi aşarken, ülkenin toplam varlığı 674 milyon doları geçti.

El Salvador, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) net uyarılarına karşın Bitcoin alımlarını sürdürerek sekiz adet daha kripto para satın aldı. Böylece devletin toplam BTC rezervi 6 bin 200’ü geçti ve piyasa değeri 674 milyon doların üzerine çıktı. IMF, geçtiğimiz günlerde ülkeyi, 1,4 milyar dolarlık kredi anlaşmasının şartları gereği kripto yatırımlarına son vermesi konusunda uyarmıştı.

Alım, IMF ile El Salvador yetkilileri arasında 40 ay vadeli Uzatılmış Fon Kolaylığı (EFF) programının ilk değerlendirme görüşmesinin ardından geldi. Görüşmelerde ülkenin makroekonomik istikrarı güçlendirdiği ve birçok reform hedefini başarıyla karşıladığı bildirildi. Ancak IMF, kamu cüzdanlarındaki Bitcoin miktarının “kontrolsüz şekilde artmaması” gerektiğini vurguladı.

EL SALVADOR JUST BOUGHT MORE BITCOIN pic.twitter.com/HlEJMkFIOW — The Bitcoin Office (@bitcoinofficesv) May 28, 2025

Resmi Alımlar Durdu, Günlük BTC Alımları Sürüyor

El Salvador, doğrudan alımları resmen durdurduğunu açıklasa da devletin “Bitcoin Ofisi” günlük alımlara devam ediyor. Kurumun resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, yasal boşluk sayesinde bu alımlar performans kriterlerini ihlal etmiyor.

Bitcoin, ülkede artık yasal ödeme aracı zorunluluğu taşımıyor ancak alternatif para birimi olarak kullanılabiliyor. Bu düzenleme, IMF’nin talepleri doğrultusunda hayata geçirildi.

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Kredi Paketi 3,5 Milyar Dolara Kadar Genişleyebilir

IMF’nin sağladığı 1,4 milyar dolarlık destek, EFF kapsamında sunulacak daha geniş bir finansman paketinin parçası. Programın toplamda 3,5 milyar doları aşabileceği belirtiliyor. Bu kaynak, El Salvador’un gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 85’ine ulaşan kamu borcunu yönetmek için kullanılacak.

IMF Batı Yarımküre Direktörü Rodrigo Valdes, ülkenin kripto varlıkların kamu sektörü eliyle biriktirilmemesi taahhüdüne bağlı kalmaya devam edeceğini söyledi.

Başkan Bukele’den Sert Çıkış: “Hayır, Bitmeyecek”

Devlet Başkanı Nayib Bukele ise IMF’nin baskılarına alaycı bir dille yanıt verdi. IMF’nin, “Kripto alımları nisan, haziran ya da aralık ayında bitecek.” yönündeki öngörülerini hedef alan Bukele, “Hayır, bitmeyecek.” diyerek ülkesinin Bitcoin biriktirmeye devam edeceğini duyurdu.