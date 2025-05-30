El Salvador, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 40 ay vadeli genişletilmiş kredi programının ilk gözden geçirme süreci kapsamında personel düzeyinde mutabakata vardı.

Anlaşma, IMF İcra Kurulu’nun onayına ve uygulamaya konulacak şartlara bağlı olarak hayata geçecek.

Ekonomik Reformlarda İlerleme

IMF yetkilileri Rodrigo Cubeddu ve Luis Torres’in ortak açıklamasına göre El Salvador, program kapsamında güçlü bir başlangıç yaptı. Ülke, bütçe ve döviz rezervi hedeflerini karşılarken, kamu yönetimi ve finansal dayanıklılığı güçlendirmeye yönelik reformlarda da kayda değer ilerleme sağladı.

Yetkililer, ekonomik büyümenin yatırımcı güveni ve güçlü döviz havaleleriyle desteklendiğini belirtti. Açıklamada, mali disiplini koruma ve yapısal dönüşümleri sürdürme vurgusu yapıldı.

Anlaşma kapsamında kamu maaş harcamalarında kesintiye gidilecek, cari giderler kısıtlanacak. Memuriyet ve emeklilik sistemlerinde reform yapılacak. Bu adımların, yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen Mali Sürdürülebilirlik Yasası ile desteklenmesi ve Merkez Bankası’na yatırılacak ek kaynaklarla döviz rezervlerinin güçlendirilmesi planlanıyor.

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Bitcoin Stratejisine IMF’den Sınırlama

IMF, El Salvador’un Bitcoin politikası konusunda çekincelerini yineledi. Kurum, devletin elindeki Bitcoin varlıklarını artırmaması yönündeki çabanın sürdüğünü belirtti. Anlaşma doğrultusunda devletin sahip olduğu tüm dijital cüzdanlardaki BTC miktarı sabit tutulacak.

Ayrıca devlet destekli dijital cüzdan uygulaması Chivo’nun kamu yönetiminden çıkarılması için son tarih 31 Temmuz olarak belirlendi.

Aralık 2024’te IMF ile imzalanan 1,4 milyar dolarlık kredi anlaşmasında, kripto paralara dair birtakım sınırlamalar yer almıştı. Bitcoin’in özel sektörde isteğe bağlı olarak kullanılmaya devam etmesi ve kamu kurumlarının kriptoyla ilişkili işlemlerden uzak tutulması, anlaşmanın ana koşulları arasında yer almıştı.

Bu hükümler, El Salvador Meclisi tarafından onaylanan Bitcoin Yasası değişiklikleriyle iç hukukta da karşılık buldu. IMF, Şubat 2025’te kredi programını onaylayarak ilk etapta 120 milyon dolarlık kaynak aktarımına onay verdi.

BTC Alımları Sürüyor

Getirilen kısıtlamalara rağmen El Salvador’un Bitcoin Ofisi, günlük 1 BTC satın alma stratejisine devam ediyor. 28 Mayıs 2025 itibarıyla ülkenin elinde yaklaşık 6 bin 190 BTC bulunuyor. Bu varlıkların toplam değeri 675 milyon dolar seviyesinde konumlanıyor.

Ayrıca Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin’in ülke vizyonunun merkezinde yer almaya devam edeceğini açıkça ifade etti.