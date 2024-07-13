ABD’de enflasyonun başlıca göstergelerinden biri olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bekletilerden daha fazla geriledi. Haziran ayı için negatif gelen ve yüzde -0,1 ölçülen TÜFE, yıllık bazda ise beklentileri aşarak yüzde 3’e düştü.

Ancak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), piyasa beklentilerinin üstünde kaldı. Geçtiğimiz saatlerde duyurulan ÜFE, aylık bazda haziran için yüzde 0,2 beklentisini aşarak yüzde 0,4 arttı. Yıllık ÜFE ise yüzde 2,5 beklentisinin aksine yüzde 3 ölçüldü.

Ekonomistler mevcut koşullarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz indirmesinin pek olası olmadığını düşünüyor.

Fed’in Faiz İndirmesi Olası Değil

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının ne zaman indirileceği konusunda şimdiye kadar hep orta yollu açıklamalar yaptı. Powell, indirim kararı almadan önce enflasyonun düşüş eğilimine girdiğine kesin olarak ikna olunması gerektiğini söyledi.

TÜFE’nin beklentileri geçmesiyle, piyasada eylül ayında faiz indirileceği yönündeki beklenti de yüzde 70’ten yüzde 90’a yükseldi. Ancak CNBC’ye konuşan ekonomist Carl Weinberg, eylül ayında faiz indirimi beklemiyor.

Weinberg’e göre enflasyonun ve istihdamın istenen düzeyde olması, faiz indirimini de şimdilik gereksiz kılıyor.

“Powell şunu ima etti: İstihdam tamken, enflasyon istediğimiz yerdeyken ve ekonomi güzelce büyüyorken neden herhangi bir şeyi değiştirelim? Neden bu durumda faiz indirelim? Eylülde faiz indirimi yönünde çok yoğun bir tartışma ve destek mevcut. Ancak bu kararın önünde engeller de bulunuyor.”

Faiz İndirimi Kripto İçin Neden Gerekli?

Faiz oranlarının yükseldiği parasal daralma dönemleri, piyasada dolaşan para arzını azaltıyor. Bu da hisse senetleri ve kripto paralar gibi riskli varlıklara yatırılabilecek paranın azalması anlamına geliyor.

Parasal daralma dönemlerinde riskli varlıklar düşüş eğilimine giriyor. Dolayısıyla Bitcoin ve diğer kripto paraların güçlü bir ralliye başlayabilmeleri için, faizlerin inmesi büyük önem taşıyor.