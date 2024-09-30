İşte ekim ayında token kilit açılımı gerçekleştirecek 10 kripto para pojesi.

Kripto projeleri; airdrop yoluyla dağıtılan, yönetim ekibine ayrılan veya yatırımcılara rezerve edilen kripto paraları kilitli tutarak, zaman içinde dolaşıma sokmayı tercih edebiliyor. Söz konusu kripto paraların kilidi, önceden oluşturulan takvim doğrultusunda açılarak dolaşıma sokuluyor.

Önde gelen kripto projeleri arasında ekim ayında kilit açılımı gerçekleştirecek kripto paraları sizler için derledik.

Ripple (XRP)

Ripple, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği gibi, 1 Ekim’de bir milyar XRP’nin kilidini açacak. Ripple’ın sahip olduğu XRP’leri şeffaf bir şekilde piyasaya sürme stratejisinin parçası olan bu süreç, 2017 yılında başlatıldı.

Ripple’ın emanet (escrow) kasasında yaklaşık 55 milyar XRP bulunuyor. Her ay düzenli olarak bir milyar XRP dolaşıma sokuluyor. Bu kilit açma işlemi, XRP’nin dolaşımdaki arzını artırarak piyasa üzerinde potansiyel bir etki yaratabilir.

dYdX (DYDX)

Önde gelen blockchain projelerinden dYdX, her ayın ilk günü büyük bir kilit açılım etkinliği gerçekleştiriyor. Proje, geçtiğimiz aylarda kendi zincirine göçtü ve ethDYDX’ler DYDX’e dönüştürüldü. Artık her ay bu kripto paranın kilidi açılıyor.

Token Unlocks verilerine göre 1 Ekim’de yaklaşık 8,33 milyon DYDX’in kilidi açılacak ve dolaşıma girecek. Kilidi açılacak kripto paraların değeri güncel kur ile 8,35 milyon doları geçiyor ve dolaşımdaki mevcut arzın yüzde 1,32’sine denk geliyor.

Sui (SUI)

Layer 1 (katman 1) blockchain Sui de ayın ilk günü kilit açılımı gerçekleştirecek projelerden biri.

DeFiLlama verilerine göre, 1 Ekim’de neredeyse 34 milyon SUI’nin kilidi açılacak. Dolaşıma girecek SUI’lerin değeri, güncel kur ile 56 milyon doları geçiyor.

Ethena (ENA)

Ethena, Ethereum tabanlı bir sentetik dolar protokolüdür. Proje, yönetişim token’ı ENA için düzenli kilit açılımları gerçekleştiriyor.

ENA arzının yüzde 22’sinden fazlasına denk gelen miktarda kripto para, 2 Ekim’de kilidi açılarak dolaşıma girecek. Kilidi açılacak ENA’ların güncel değeri 170 milyon doların üzerinde.

Immutable (IMX)

Ethereum tabanlı NFT’ler için geliştirilen ölçeklenme çözümü Immutable, 4 Ekim’de 32,5 milyon IMX’in kilidini açacak.

Kilidi açılacak kripto paraların değeri 55,5 milyon dolar civarında. Immutable, toplam arzının yüzde 80’ini dolaşıma soktu.

Big Time (BIGTIME)

Big Time, bilgisayar için tasarlanmış bir RPG oyunu. Oyunda kripto para ve blockchain unsurları da yer alıyor. BIGTIME ise projenin kripto parasını temsil ediyor.

DeFiLlama verilerine göre, 9 Ekim’de 566,67 milyon BIGTIME’ın kilidi açılacak. Dolaşıma girecek kripto paraların değeri, güncel kur ile 91 milyon doları geçiyor.

Aptos (APT)

Popüler akıllı sözleşme blockchain’i Aptos, düzenli kilit açılımlarıyla topluluğun radarında olan bir proje. Aptos, bu ay 11 Ekim’de kilit açılımı gerçekleştirecek.

Değeri 90 milyon dolara yakın, yaklaşık 11 milyon APT’nin kilidi açılacak ve dolaşıma girecek.

Starknet (STRK)

Geçtiğimiz aylarda başlatılan Ethereum ölçeklenme çözümü Starknet, mainnet’ini başlattığından beri her ayın 15’inde belirli miktarda STRK’nin kilidi açılıyor.

Bu ay neredeyse 64 milyon STRK dolaşıma girecek. Kilidi açılacak kripto paraların değeri 30 milyon dolara yakın.

Arbitrum (ARB)

Ethereum layer 2 (katman 2) ölçeklenme çözümü Arbitrum, Starknet’ten bir gün sonra, 16 Ekim’de kilit açılım etkinliği gerçekleştirecek.

Yaklaşık 50 milyon dolar değerinde 92 milyon ARB dolaşıma girecek.

ZetaChain (ZETA)

ZetaChain henüz yeni başlatılmış, çoğu blockchain ağıyla birlikte işler çalışan bir protokol. Proje bu ayın en büyük kilit açılım etkinliklerinden birini gerçekleştirecek.

DeFiLlama verilerine göre, 18 Ekim’de neredeyse 215 milyon dolar değerinde ZETA’nın kilidi açılacak ve dolaşıma girecek.