Ekim ayında Axie Infinity, Optimism ve Aptos projelerinde toplamda 130 milyon dolarlık kilit açılımı gerçekleşecek.

Bu yazımızda Ekim ayında token kilit açılımı gerçekleştirecek kripto para projelerine yakından bakacağız.

Axie Infinity’de (AXS) Token Kilit Açılımı

Ekim ayında en büyük kilit açılımı Axie Infinity’de (AXS) gerçekleşecek. Axie Infinity’deki kilit açılımı AXS’nin dolaşımdaki arzının %11,5’lik önemli bir bölümüne denk geliyor.

TokenUnlocks verilerine göre blockchain tabanlı NFT oyunu Axie Infinity’de bu ay 71,8 milyon dolarlık token kilit açılımı gerçekleşecek. Projede dolaşımdaki arzın %11,5’ine denk gelen 15,1 milyon AXS token dolaşıma girecek.

Axie Infinity’de Ekim ayında kilidi açılacak token’lerin dağıtımı şu şekilde gerçekleştirilecek: geliştirici ekip için 28,9 milyon dolar, stake ödülleri için 16,3 milyon dolar, oyna-kazan teşvikleri için 16 milyon dolar, ekosistem fonu için 8 milyon dolar ve proje danışmanları için 2,6 milyon dolar.

Axie Infinity’de Temmuz ayındaki kilit açılımında 16,3 milyon dolar değerinde 3,4 milyon AXS token dolaşıma sokulmuştu. CoinGecko verileri, bu kilit açılımının ardından AXS token fiyatının %10’luk düşüş yaşadığını gösteriyor.

Aptos ve Optimism’de de Kilit Açılışları Gerçekleşecek

Ekim ayında Optimism’de de kilit açılımı gerçekleşecek. 30 Ekim’de Optimism’de 35,3 milyon dolar değerinde 24,2 milyon OP token’in kilidi açılacak. Bu, Optimism’in (OP) dolaşımdaki arzının %3’lük kısmına denk geliyor. Bu miktarın 18,6 milyon doları çekirdek destekçilere, 16,7 milyon doları ise yatırımcılara tahsis edilecek.

Optimism (OP) fiyatının daha önceki kilit açılışlarında dayanlılık göstermesi dikkat çekiyor. 30 Eylül’deki bir önceki kilit açılımında OP fiyatı %8’lik kayda değer bir yükseliş yaşayarak 1,45 dolara ulaştı.

Aptos’ta da 12 Ekim’de 26 milyon dolar değerinde 4,5 milyon APT token’in kilidi açılacak. Ekim ayında kilidi açılacak token’ler, APT’nin dolaşımdaki arzının %1,91’lik kısmına denk geliyor. Bu token’lerin 18,4 milyon dolarlık aslan payı topluluğa, 7,6 milyon dolar ise Aptos Vakfı’na gidecek.

Aptos (APT), Eylül ayındaki bir önceki token kilit açılımının ardından iyi bir performans kaydederek %7’lik önemli bir yükseliş yaşamıştı.

Son olarak Ekim ayında kilit açılımı gerçekleşecek diğer kripto para projeleri şu şekilde: ApeCoin (19,7 milyon dolar), Sui (17,2 milyon dolar), ImmutableX (11 milyon dolar) ve dYdX (4,5 milyon dolar).

Avalanche ise Kasım ayında kilit açılımına hazırlanıyor. Avalanche’ta Kasım ayında dolaşımdaki arzın %2,7’sine denk gelen yaklaşık 93,5 milyon dolarlık AVAX token 24 Kasım’da piyasaya sürülecek.