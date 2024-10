EigenLayer (EIGEN), bugün (1 Ekim) büyük borsalarda işlem görmeye başladı. Kripto paranın tamamen seyreltilmiş piyasa değeri (FDV) 7 milyar dolar ölçülüyor.

Bu yılın en heyecanla beklenen kripto paralarından biri, birkaç saat önce yatırımcı ile buluştu. O kripto para, popüler Ethereum restaking protokolü EigenLayer’ın kripto parası EIGEN.

Eigen Vakfı, bugün paylaştığı X gönderisiyle EIGEN’in piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

1/ We’re thrilled to announce the unlocking of the EIGEN token, a big step for the @eigenlayer ecosystem.

This opens up new possibilities for open innovation, shared security, and participation across the network.

More ↓ pic.twitter.com/HIG33eyV92

— Eigen Foundation (@eigenfoundation) October 1, 2024