EigenLayer (EIGEN), bugün (1 Ekim) büyük borsalarda işlem görmeye başladı. Kripto paranın tamamen seyreltilmiş piyasa değeri (FDV) 7 milyar dolar ölçülüyor.

Bu yılın en heyecanla beklenen kripto paralarından biri, birkaç saat önce yatırımcı ile buluştu. O kripto para, popüler Ethereum restaking protokolü EigenLayer’ın kripto parası EIGEN.

EIGEN Borsalarda

Eigen Vakfı, bugün paylaştığı X gönderisiyle EIGEN’in piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

1/ We’re thrilled to announce the unlocking of the EIGEN token, a big step for the @eigenlayer ecosystem. This opens up new possibilities for open innovation, shared security, and participation across the network. More ↓ pic.twitter.com/HIG33eyV92 — Eigen Foundation (@eigenfoundation) October 1, 2024

Yeni kripto para; Binance, Bybit, OKX ve Kraken gibi çok sayıda merkezi kripto para borsasında (CEX) listelendi. EIGEN, ayrıca merkeziyetsiz borsa (DEX) Uniswap v3’te alınıp satılabiliyor.

EIGEN, haber yayın saati itibarıyla 4 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri 760 milyon dolar olan EIGEN’ın FDV’si ise 7 milyar dolar ölçülüyor.

EigenLayer İçin Ne Anlama Geliyor?

Yeni kripto para EIGEN’i stake eden geliştiriciler, Aktif Olarak Doğrulanan Hizmetler (Actively Validated Services – AVS) geliştirebilecek. Staker’lar AVS’nin güvenliğini sağlama ve ağın kullanım alanlarını çeşitlendirme konusunda önemli bir rol oynayacak.

Vakfın duyurusunda şöyle belirtildi:

EIGEN, etkileşimin artacağı bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Kripto para ekonomik büyüme, yönetişim ve protokol gelişimini mümkün kılacak. Merkeziyetsiz ekosistemi büyütecek ve güçlendirecek.

EigenLayer 2024’te öne çıkan merkeziyetsiz finans (DeFi) projelerinden biri oldu. Proje, stake edilen Ethereum tabanlı kripto paraların yeniden stake edilmesine aracılık ediyor.

Yaklaşık üç büçük yıl önce Sreeram Kannan tarafından başlatılan proje, DeFiLlama verilerine göre günümüzde 12 milyar dolardan fazla değere sahip.