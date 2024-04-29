EigenLayer, token’inin toplam arzının yaklaşık yarısını topluluğa dağıtacak.

Ethereum yeniden yapılandırma protokolü EigenLayer, airdrop gerçekleştireceğini duyurdu. EigenLayer airdrop’u önümüzdeki ay dağıtılacak. EigenLayer, kısa bir süre içerisinde piyasaya süreceği token’ı için teknik doküman (white paper) yayınladı.

Eigen Vakfı’nın web sitesinde yer alan detaylara göre airdrop’un birinci sezonunda token arzının %5’i dağıtılacak. EigenLayer airdrop’u, doğrudan EigenLayer ile stake yapanlar ve Liquid Staking Tokens (LSTs) kullanarak stake yapanlara gönderilecek.

Bununla birlikte EigenLayer protokolüyle etkileşime giren kullanıcılar 2. sezon dağıtımında airdrop almaya hak kazanabilir.

EigenLayer token arzının toplam %15’ini uzun vadede staker’lara dağıtacak. Arzın %15’i topluluk girişimlerine tahsis edilecek ve diğer %15’lik bölümü ise ekosistem gelişimini desteklemek için kullanılacak.

EigenLayer tarafından yayınlanan teknik dokümana göre token arzının %29,5’i yatırımcılara, %25,5’i ise protokole katkıda bulunan ilk kullanıcılara dağıtılacak. Bu tahsislerin her ikisi de üç yıllık kilit süresine tabi tutulacak. İlk yıl kilitli kalacak token’lerin takip eden iki yıllık süreçte aylık %4’lük kademeli kilit açılımlarıyla dağıtılacağı belirtiliyor.

En popüler DeFi protokollerinden biri olan EigenLayer, üçüncü taraf katman-2 ağları için ekonomik güvenlik sağlamak amacıyla kullanıcıların LST’leri kullanarak ETH’lerini yeniden stake etmelerine olanak sağlıyor.