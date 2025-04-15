Dogecoin (DOGE), her ne kadar son dönemde fiyat düşüşü yaşamış olsa da, ilk günden bu yana yapılan yatırımlar için hâlâ şaşırtıcı getiriler sunuyor. Verilere göre DOGE, piyasaya çıktığı ilk günden bu yana %60.746 değer kazandı.

Dogecoin (DOGE) Hala Zirvede

DOGE, 8 Aralık’ta ulaştığı 0,4846 dolarlık zirveden %67,5 düşüş yaşadı. Bu düşüş, kısa vadeli yatırımcıları endişelendirse de, erken alım yapanlar hâlâ ciddi kârda.

İsviçre merkezli varlık yöneticisi 21Shares’in verilerine göre, DOGE şu anda ilk 25 kripto para arasında en iyi performansı gösteren varlık konumunda. Son 10 yılda %130.000’in üzerinde büyüme kaydetti.

İlginç şekilde, Dogecoin başlangıçta sadece bir internet şakası olarak ortaya çıksa da, pratik bir kullanım alanı olmamasına rağmen birçok büyük projeden daha uzun ömürlü oldu. Bu da kripto para dünyasında topluluk gücünün ne denli etkili olduğunu gösteriyor.

Dogecoin’in (DOGE) İlk Fiyatı ve Bugünkü Değeri

Dogecoin, 6 Aralık 2013’te Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından Bitcoin’e mizahi bir alternatif olarak tanıtıldı. Lansman fiyatı sadece 0,00026 dolar olan DOGE, bugün itibarıyla 0,1582 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DOGE, Mayıs 2021’de 0,7605 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bugün bu zirveden %79 geride olsa da, hâlâ büyük yatırım getirisi sunuyor.

1.000 Dolarlık DOGE Yatırımı Bugün Ne Kadar Ediyor?

DOGE’un lansman gününde 1.000 dolar yatıran biri, yaklaşık 3,846 milyon adet DOGE almış olurdu. Bugünkü fiyatla bu yatırımın değeri yaklaşık 608.460 dolar olurdu.

Dahası, bu yatırım Mayıs 2021’deki zirvede tam 1.000 dolar tam 2.924.000 dolar seviyesine kadar çıkmış olacaktı. Aralık 2024’teki 0,4846 dolarlık zirvede ise bu miktar 1,86 milyon dolar ediyor olurdu.

Şaka Olarak Başlatıldı Lider Memecoin Oldu

Dogecoin’in hikayesi, kripto paraların volatilitesine rağmen uzun vadeli sabrın ne kadar kazançlı olabileceğini kanıtlıyor. Ancak unutulmamalı ki, kripto piyasaları büyük riskler barındırır. Yatırım yapmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapın ve risk iştahınızı iyi belirleyin.