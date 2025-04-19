Peter Brandt, Ethereum (ETH) için sert çöküş öngörüsünde bulundu. Kripto para piyasasındaki en deneyimli isimlerden biri olan Brandt, ETH fiyatının 2022 yılında kaydedilen 800 dolarlık dip seviyesine gerileyebileceğini öngörüyor.

Ethereum’da (ETH) Büyük Çöküş Tahmini

1970’li yıllardan bu yana para piyasalarında aktif olan Peter Brandt, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ethereum’u (ETH) yorumladı. ETH’deki düşen üçgen formasyonuna dikkat çeken Brandt, bu modelin sert düşüşlerin habercisi olabileceğini söyledi.

Peter Brandt’ın teknik analizine göre 1.600 dolar seviyesinde işlem gören ETH, keskin bir geri çekilme yaşayarak 800 dolar bandına kadar geri çekilebilir.

Ethereum’da Son Durum Ne?

Ethereum, son bir yılda %46 oranında değer kaybetti. Çarşamba günü %4’lük bir düşüşle Fed’in faiz kararına paralel olarak Bitcoin ile birlikte gerileyen ETH, sonrasında toparlanarak %3,56 artışla 1.601 dolar seviyesine ulaştı. Brandt grafiğini paylaştığında, ETH 1.587 dolardan işlem görüyordu.

İlginç bir şekilde Brandt, bu hafta Ethereum hakkında daha da sert bir açıklamada bulundu ve onu “değersiz bir çöp” olarak nitelendirdi.

Ethereum’da Yükseliş Senaryoları

Öte yandan, bazı önemli isimler Ethereum’a karşı iyimserliğini koruyor. Ünlü NBA oyuncusu Scottie Pippen, geçtiğimiz günlerde pazar günü büyük bir altcoin sezonunun başlayabileceğini iddia etti. Pippen, bu tür yükselişlerin tarihsel olarak Bitcoin halving’inden yaklaşık 340 gün sonra başladığını ifade etti.

20 Nisan 2024’te gerçekleşen Bitcoin blok ödülü yarılanmasının ardından, SEC, Bitcoin ve Ethereum spot ETF’lerini onaylamıştı. Ancak şimdiye kadar Bitcoin ETF’lerindeki fon akışı, Ethereum’a kıyasla çok daha güçlü seyretti.

Pippen, Ethereum ağında AI, oyun ve gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonuna odaklanan bir proje inşa ettiğini ve bu nedenle ETH’ye uzun vadeli güvendiğini söyledi.

Justin Sun: Ethereum’larımızı Satmıyoruz

Tron’un kurucusu Justin Sun da Ethereum’un son performansına rağmen ellerindeki ETH varlıklarını satmayı düşünmediklerini belirtti. Sun, Poloniex ve Huobi gibi kripto borsalarının da sahibi.

Justin Sun bunun yerine Ethereum geliştiricileriyle daha fazla iş birliği fırsatı arayacaklarını ve birlikte sektörü geliştirmeye odaklanacaklarını söyledi.

Sonuç olarak Ethereum hem teknik sinyaller hem de yatırımcı psikolojisi açısından kritik eşiklerde. Peter Brandt’ın 800 dolarlık tahmini tedirginlik yaratırken, Pippen ve Sun gibi isimlerin ETH’ye olan inancı piyasanın bölünmüş yapısını gözler önüne seriyor.