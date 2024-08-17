Efsanevi yatırımcı John Bollinger, Solana (SOL) için umut vadeden bir teknik formasyon tespit etti.

Bollinger, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Solana’nın alt Bollinger Bandı üzerinde kalması ve yukarı yönlü bir hareketin gerçekleşmesi halinde, yatırımcılar için iyi bir risk/ödül fırsatının doğabileceğini belirtti. Bu seviyede tutunma sağlanırsa, yatırımcılara bu fırsatı değerlendirme önerisinde bulunan Bollinger, ikinci dip seviyesinin altına stop koyulmasını da tavsiye etti.

I don't know much about Solana, but that's a nice pattern. It needs to hold above the lower Bollinger Band and turn up for confirmation. (%b divergence) Then you'll have a nice risk/reward trade. Stop under the second swing low. — John Bollinger (@bbands) August 16, 2024

Solana, şu anda piyasa değerine göre en büyük altcoin’lerden biri Ancak SOL fiyatı son dönemde beklentilerin altında performans gösteriyor. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,6 oranında değer kazanan SOL 140,69 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Solana (SOL) fiyatına dair olmlu açıklamalarda bulunan tek isim John Bollinger değil. Popüler kripto para yatırımcısı Mister Crypto da Solana için iyimser olduğunu ifade etti.

Ancak Solana’nın karşı karşıya olduğu zorluklar da yok değil. Bu yılın başlarında memecoin’lere yönelik ilginin artmasıyla birlikte Solana da büyük bir ivme kazanmıştı. Ancak, bu ilgi dalgasının durulmasıyla birlikte Solana ağındaki talep ve ticaret hacminde kayda değer bir düşüş yaşandı.

Üstelik VanEck ve 21Shares gibi devlerin Bitcoin ETF başvuruları yapmalarına rağmen, Solana ETF’sinin yakın gelecekte piyasaya sürülme olasılığı düşük görünüyor. BlackRock’ın Solana ETF’si için başvuruda bulunacağına dair söylentileri reddetmesi de bu olasılığı düşüren faktörlerden biri.

Bollinger’ın işaret ettiği teknik formasyonlar ve piyasa trendleri Solana’nın gelecekteki performansı hakkında ipuçları verse de, yatırımcıların temkinli olmasında fayda var. Zira kripto para piyasasında son aylarda devam eden belirsizlik ve potansiyel engeller, Solana’nın önümüzdeki aylardaki performansını olumsuz etkileyebilir.