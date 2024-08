Efsanevi yatırımcı John Bollinger, Solana (SOL) için umut vadeden bir teknik formasyon tespit etti.

Bollinger, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Solana’nın alt Bollinger Bandı üzerinde kalması ve yukarı yönlü bir hareketin gerçekleşmesi halinde, yatırımcılar için iyi bir risk/ödül fırsatının doğabileceğini belirtti. Bu seviyede tutunma sağlanırsa, yatırımcılara bu fırsatı değerlendirme önerisinde bulunan Bollinger, ikinci dip seviyesinin altına stop koyulmasını da tavsiye etti.

I don't know much about Solana, but that's a nice pattern. It needs to hold above the lower Bollinger Band and turn up for confirmation. (%b divergence) Then you'll have a nice risk/reward trade. Stop under the second swing low.

— John Bollinger (@bbands) August 16, 2024