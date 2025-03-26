GameStop’un MicroStrategy tarzı Bitcoin hamlesi karışık tepkiler aldı.

Ünlü Amerikalı girişimci Jason Calacanis, GameStop’un Bitcoin’e yönelmesinden etkilenmiş gibi görünmüyor.

“Eğer halka açık bir şirket olarak iş modelinizi çözemiyorsanız, Bitcoin satın alın!” diyerek şirketin stratejisini alaycı bir dille eleştirdi.

54 yaşındaki melek yatırımcı, bu tavsiyenin yalnızca MicroStrategy’nin kurucu ortağı Michael Saylor’un 1 trilyon dolarlık Bitcoin alması durumunda geçerli olabileceğini söyledi.

GameStop’un Bitcoin Hamlesi Piyasayı Nasıl Etkiledi?

2021’deki meme coin çılgınlığının merkezinde olan video oyun perakendecisi GameStop, amiral gemisi kripto para birimi Bitcoin’i rezerv varlık olarak benimsediğini duyurdu.

Bu duyuru, GameStop hisselerinin mesai sonrası işlemlerde yükselmesine neden olurken, Bitcoin fiyatında ise önemli bir değişiklik yaratmadı.

Bazı topluluk üyeleri, bu gelişmeyi kurumsal Bitcoin benimsenmesi adına olumlu bir adım olarak yorumladı. MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor, bunu “doğru yönde atılmış bir adım” olarak değerlendirdi.

Ancak, eski Glassnode baş analisti James Check, bu görüşü paylaşmadı. GameStop gibi “zombi şirketlerin” Bitcoin benimsemesini, piyasadaki zirvenin habercisi olabilecek ironik bir gelişme olarak nitelendirdi. Ona göre, büyük ve “ciddi” şirketlerin Bitcoin’e yönelmemesi, kripto benimsenmesi açısından olumsuz bir sinyal olabilir.

Bununla birlikte, GameStop’un bilançosunda 4,6 milyar dolar nakit bulunduğu ve 11 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip olduğu vurgulanıyor.