Önde gelen kriptografi uzmanı Adam Back, Bitcoin’in boğa sezonunun erken aşamalarında olduğunu söyledi.

Back, kâr satışları nedeniyle Bitcoin’in konsolidasyon sürecinde olduğunu ve Bitcoin’de talebin üretim miktarını aştığını vurguladı.

Kurumsal Talep Bitcoin Arzını Zorluyor

Adam Back CNBC’ye yaptığı açıklamada Bitcoin’in geride bıraktığımız yıl gerçekleşen blok ödülü yarılanması sonrası boğa sezonu döngüsünde olduğunu ve yükseliş trendinin devam ettiğini belirtti. Büyük yatırımcılar ve bireysel kullanıcıların Bitcoin’e olan ilgisinin arttığını belirten Back, borsa yatırım fonları (ETF’ler) ve kurumsal yatırımcıların piyasaya yön verdiğini ifade etti.

Back, Bitcoin ETF’lerinin BTC’ye olan talebi günlük üretimin iki katına çıkardığını söyledi. Michael Saylor ayrıca liderliğindeki MicroStrategy gibi kurumsal yatırımcıların da günlük Bitcoin üretiminin iki katını satın aldığını belirtti. Bu iki büyük faktörün birleşimiyle Bitcoin’e yönelik toplam talebin, günlük üretimin dört katına ulaştığını ve bu nedenle piyasada bir arz krizi yaşanabileceğini ifade etti.

Egemen Devletlerin Bitcoin Yarışı Başlayabilir

Back, kurumsal yatırımcıların yanı sıra ülkelerin de rezerv varlık olarak Bitcoin satın almaya başlamasıyla BTC fiyatının hızla yükselebileceğine inanıyor. Devletlerin Bitcoin için rekabete girmesi halinde, piyasanın tamamen farklı bir yöne evrilebileceğini söyledi:

“Büyük bir ülke Bitcoin almaya başlarsa, diğerleri de onu takip etmek zorunda hissedecektir. Bu durumda tüm dengeler değişir.”

Back’in açıklamaları, Bitcoin’in önümüzdeki dönemde güçlü bir yükseliş trendine girebileceğine dair beklentileri artırıyor. Özellikle, ETF’ler ve kurumsal yatırımcıların piyasaya girişinin uzun vadeli bir fiyat artışına yol açabileceği öngörülüyor.