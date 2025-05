2010’ların efsanevi Bitcoin musluğu geri dönüyor. Charlie Shrem’in duyurduğu yeni platform 21million.com, şimdilik işlevsel değil ama topluluk desteğiyle umut vadediyor.

Bitcoin’in erken dönem öncülerinden Charlie Shrem, 21million.com adlı yeni bir Bitcoin musluğu başlattığını duyurdu. Amaç, kullanıcıların CAPTCHA testi çözerek küçük miktarlarda Bitcoin kazanmasını sağlamak. Şu an için site aktif görünse de herhangi bir kripto para dağıtımı başlamadı.

Benzer bir girişim, 2010 yılında Bitcoin geliştiricisi Gavin Andresen tarafından başlatılmıştı. O dönem her kullanıcıya 5 Bitcoin veriliyordu. Bu sistem sayesinde toplamda 19.700 BTC dağıtıldı; günümüz değeriyle bu miktar yaklaşık 1,86 milyar dolara karşılık geliyor.

Shrem, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda “Bitcoin musluğunu yeniden çalıştırmaya uğraşıyorum.” dedi. Site, sade bir tasarıma sahip ve klasik CAPTCHA testi ile Bitcoin adresi girme alanından oluşuyor. Bu yönüyle Andresen’in kurduğu ilk musluğu andırıyor.

Working on getting the bitcoin faucet going again at https://t.co/mHkgSR6H41

— Charlie Shrem (@CharlieShrem) May 4, 2025