dYdX, Cosmos blockchain’ine taşınma kararı almasının ardından günlük işlem hacmi sıralamasında Uniswap’i geride bıraktı ve ilk sıraya yükseldi.

Cosmos blockchain’ine taşınan dYdx’in işlem hacmi 757 milyon dolara ulaştı. Merkezsiz kripto para borsası dYdX, sektörün lideri Uniswap’i günlük işlem hacmi bakımından geride bıraktı.

dYdX bu başarıya, stratejik bir kararla Ethereum blockchain’inden Cosmos ekosistemine taşınmasının ardından ulaştı.

We’re excited to announce that dYdX V4 will be developed as a standalone Cosmos-based blockchain! 🔗🎉https://t.co/zQzZMIpzWO

— dYdX (@dYdX) June 22, 2022