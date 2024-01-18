dYdX, Cosmos blockchain’ine taşınma kararı almasının ardından günlük işlem hacmi sıralamasında Uniswap’i geride bıraktı ve ilk sıraya yükseldi.

Cosmos blockchain’ine taşınan dYdx’in işlem hacmi 757 milyon dolara ulaştı. Merkezsiz kripto para borsası dYdX, sektörün lideri Uniswap’i günlük işlem hacmi bakımından geride bıraktı.

dYdX bu başarıya, stratejik bir kararla Ethereum blockchain’inden Cosmos ekosistemine taşınmasının ardından ulaştı.

We’re excited to announce that dYdX V4 will be developed as a standalone Cosmos-based blockchain! 🔗🎉https://t.co/zQzZMIpzWO — dYdX (@dYdX) June 22, 2022

Cosmos Ağına Taşınan dYdX, Uniswap’i Geride Bıraktı

Kripto para odaklı vadeli işlemler borsası dYdX, versiyon 4 (v4) yükseltmesi kapsamında Ethereum tabanlı katman-2 ağından Cosmos ekosistemindeki bağımsız blockchain’ine geçiş kararını açıkladı. dYdX bu hamlesiyle merkezsizliği ve ticaret akışını optimize etmeyi hedefliyor.

Ethereum ağındaki geniş kullanıcı kitlesine ve nispeten daha yüksek işlem ücreti gelirine rağmen Cosmos ağına geçme kararı alan dYdX’ten gelen ilk veriler, bu hamlenin şu an için başarıyla sonuçlandığını gösteriyor. CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatlik zaman diliminde Uniswap 608 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşırken dYdX’in işlem hacmi ise 757 milyon dolar olarak ölçümlendi.

Bu süreçte dYdX’in Ethereum ağında faaliyette olan v3 piyasası da bu süreçte 567 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşarak dYdX (v4) ve Uniswap’in ardından üçüncü sırada yer aldı. Ayrıca dYdX v4’ün lansmanından bu yana kümülatif işlem hacmi de 17,8 milyar dolara ulaştı.

Aynı zamanda dYdX’in Ethereum ağındaki v3 piyasası da 1 trilyon dolarlık toplam işlem hacmini aştığı bir dönemde geldi. dYdX ayrıca kısa bir süre önce 3 milyon USDC’lik stake ödülü dağıtımı gerçekleştirerek önemli bir kilometre taşına ulaşmıştı.

Yaklaşık 9.300 staker’ı bulunan dYdX, %14,28’lik APR oranına sahip. Katılımcılar, ağ güvenliğini sağlamak için yaklaşık 80 milyon dYdX token stake ediyor. Bununla birlikte 2 milyondan fazla dYdX token’ın alım satım ödülü olarak dağıtıldığını ve 468 milyon ethDYDX başarılı bir şekilde dYdX’e köprülendiğini de belirtelim.

Pantera Capital’den Paul Veradittakit’e göre, merkezsiz finans (DeFi) kullanıcıları, yüksek boyutlu işlemleri hızlı ve ekonomik olarak gerçekleştirmek için platform arayışında. Paul Veradittakit yüksek işlem ücretleri nedeniyle bu sorunun giderek daha da kötüleştiği görüşünde.

Paul Veradittakit bu kapsamda dYdX v4’ün Cosmos SDK’yı kullanarak bağımsız bir blockchain ağına taşınma hamlesinin DeFi kullanıcılarının karşılaştığı bu zorlukları kapsamlı bir şekilde ele aldığını belirtiyor.