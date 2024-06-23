Bu yazımızda çeşitli platformlar tarafından yapılan dYdX (DYDX) fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

dYdX (DYDX) Nedir?

En popüler merkezsiz kripto para borsalarından biri olan dYdx, 2017 yılında eski Coinbase çalışanı Antonio Juliano’nun 2017’de kuruldu. Borsa ilk olarak Ethereum ağında başlatıldı ve sonrasında Ethereum katman-2 ölçeklendirme çözümü Starkware’e taşındı. DEX, 2023 yılında ise Cosmos’a taşınarak kendi blockchain ağını geliştirme kararı aldı.

Kullanıcılar, dYdX aracılığıyla marj ticareti, türev işlemleri ve spot işlemler yapmasına olanak tanır. Ethereum blockchain’i üzerinde çalışan dYdX, kullanıcıların merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan finansal işlemler gerçekleştirmelerini sağlar.

Bu yazımızda 2024 yılının Haziran ayı itibariyle CoinCodex ve çeşitli platformlardaki dYdX (DYDX) fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

2024 Yılı dYdX (DYDX) Fiyat Tahminleri

2024 yılının Haziran ayı itibariyle dYdX (DYDX) 1,43 dolar bandında işlem görüyor.

dYdX’in 2024 yılında 1,42 dolar ile 6,73 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor. DYDX’in 2024 yılı için öngörülen 6,73 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %370,37 oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı dYdX (DYDX) Fiyat Tahminleri

dYdX’in 2025 yılında 1,42 dolar ile 6,73 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor. DYDX’in 2025 yılı için öngörülen 6,73 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %370,37 oranında değer kazanması gerekiyor.

2030 Yılı dYdX (DYDX) Fiyat Tahminleri

dYdX’in 2030 yılında 3,60 dolar ile 5,84 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor. DYDX’in 2030 yılı için öngörülen 5,84 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %308,18 oranında değer kazanması gerekiyor.

dYdX (DYDX) 10 Dolara Yükselebilir mi?

dYdX (DYDX) fiyatının 10 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %598,64 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, dYdX’in Temmuz 2032 tarihinde 10 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

dYdX (DYDX) 100 Dolara Yükselebilir mi?

dYdX (DYDX) fiyatının 100 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %6,886,42 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, dYdX’in 100 dolara hiçbir zaman ulaşamayacağını öngörüyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacak olan 62,60 dolar.

dYdX (DYDX) 1.000 Dolara Yükselebilir mi?

dYdX (DYDX) fiyatının 1.000 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %69,764,23 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, dYdX’in 1.000 dolara hiçbir zaman ulaşamayacağını öngörüyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacak olan 62,60 dolar.

dYdX’in (DYDX) Geleceği ve Yorumları

dYdX (DYDX) 2024 yılının şu ana kadarki bölümünde beklentileri karşılayamadı. Ancak buna rağmen dYdX ekibi geliştirme faaliyetlerine devam ediyor.

Diğer tüm finansal varlıklarda olduğu gibi DYDX fiyatı da arz, talep, piyasa duyarlılığı, benimsenme, geliştirme faaliyetleri, stratejik ortaklıklar ve regülasyonlar gibi faktörlerden etkileniyor. Gelecekte dYdX ekibinin atacağı adımlar, projenin rekabet gücü üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

Stratejik ortaklıklar

Rekabet

Benimsenme

Piyasa duyarlılığı

Teknolojik gelişmeler

Bitcoin blok ödülü yarılanması

Ağ güncellemeleri

Hack ve istismar vakaları

Makroekonomik gelişmeler

Öte yandan özellikle ayı sezonlarında birçok kripto para %90’ı aşkın oranlarda değer kaybedebiliyor. Bu da 1.000 dolarlık bir başlangıç yatırımının değerinin 100 doların altına gerilemesi anlamına geliyor. Kripto para piyasası nispeten yeni bir piyasa olduğundan sık sık yüksek fiyat dalgalanmalarına sahne oluyor. Bu nedenle kripto paralar yüksek riskli yatırım araçları olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle dYdX (DYDX) gibi kripto para birimlerine yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

dYdX (DYDX) Hakkında En Çok Merak Edilenler

dYdX (DYDX) Madenciliği Yapılır mı?

Hayır, dYdX madenciliği yapılamaz. Ancak, DYDX kazanmak için platformda işlem yapabilir veya DeFi çözümlerine katılabilirsiniz.

dYdX (DYDX) Hangi Ülkenin Projesi?

dYdX, İsviçre merkezli bir projedir. Proje, Antonio Juliano tarafından kurulmuştur.

dYdX (DYDX) Güvenilir mi?

dYdX, güvenilir bir projedir ve geniş bir kullanıcı tabanına sahiptir. Ancak internetteki her şey gibi dYdX de siber saldırı ve istismar tehlikeleriyle karşı karşıya. Bu nedenle yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Nereden ve Nasıl dYdX (DYDX) Satın Alınır ve Saklanır?

dYdX, birçok büyük kripto para borsasında (Binance, Coinbase, Kraken gibi) satın alınabilir. Satın almak için bu borsalarda hesap açmanız ve kimlik doğrulama süreçlerini tamamlamanız gereklidir. Saklamak için ise donanım cüzdanları (Ledger, Trezor) veya yazılım cüzdanları (Trust Wallet, MetaMask) kullanabilirsiniz.

dYdX (DYDX) En Yüksek ve En Düşük Kaçı Gördü?

Yatırımcılar, dYdX (DYDX) “En yüksek kaçı gördü?” ve “En düşük kaçı gördü?” gibi aramalarla varlığa ilgi gösteriyor. DYDX tüm zamanların en yüksek seviyesini 7 Mart 2024 tarihinde 4,52 dolarla, tüm zamanların en düşük seviyesini ise 18 Haziran 2024 tarihinde 1,22 dolarla kaydetti.