DWF Labs, yeni nesil blockchain projelerini desteklemek amacıyla 250 milyon dolarlık bir fon başlattı. Yatırımlar, likidite sağlama, pazar stratejileri ve ekosistem genişlemesi gibi Web3 odaklı alanlara yoğunlaşacak.

Web3 Projeleri için 10 Milyon ile 50 Milyon Dolar Arasında Yatırımlar

CryptoPotato’ya paylaşılan basın açıklamasına göre fon, her bir projeye 10 milyon ile 50 milyon dolar arasında yatırım yapmayı hedefliyor. Ana amaç ise Web3 ekosisteminin benimsenmesini hızlandırmak.

DWF Labs’in açıklamasında, “Yeni nesil bir kripto piyasa yapıcısı ve yatırımcısı olan DWF Labs, orta ve büyük ölçekli kripto projelerinin büyümesini hızlandırmak amacıyla Liquid Fund’u başlatmaktan heyecan duyuyor.” ifadelerine yer verildi.

Liquid Fund’un Hedefleri

Kripto yatırım sahasında aktif bir oyuncu olarak bilinen DWF Labs, yalnızca son iki hafta içinde blockchain projelerine 11 milyon doları aşan bir fon ayırdı. Şirket, bu süreçte biri 25 milyon dolarlık, diğeri ise 10 milyon dolarlık iki yatırım anlaşmasını tamamlamaya hazırlanıyor. Yakında daha fazla yatırım duyurusunun yapılması bekleniyor.

Liquid Fund, sadece finansal destek sağlamakla kalmayıp blockchain projelerinin geniş çapta benimsenmesine yönelik kapsamlı ekosistem geliştirme stratejileri sunacak. Her yatırım, likiditeyi artırmak ve DeFi (Merkeziyetsiz Finans) faaliyetlerini güçlendirmek için Layer 1 ve Layer 2 ağlarında stablecoin TVL (Total Value Locked) ve ekosistem genişlemesini kapsayan özel bir planla desteklenecek.

Ayrıca, finansal altyapıyı güçlendirmek için kredi piyasalarının gelişimini desteklemeyi, marka bilinirliğini artırmak için PR çalışmalarını genişletmeyi ve yatırımcıları çekmek adına stratejik pazarlama faaliyetleri yürütmeyi de hedefliyor.

DWF Labs’in Yönetici Ortağı Andrei Grachev, konuyla ilgili olarak, “Bu fonla birlikte Web3 inovasyonunu ve benimsenmesini hızlandırma misyonumuzu iki katına çıkarıyoruz. Stratejik sermayeyi doğrudan ekosistem geliştirme ile birleştirmenin, sektördeki büyümenin bir sonraki dalgasının önünü açacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.