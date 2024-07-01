2023 yılında yüzlerce kripto para şirketine yüz milyonlarca dolarlık yatırım yapan DWF Labs, piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Elbette bu durum paranın kaynağı hakkında bazı şüpheleri de beraberinde getirdi. Gelin sürecin en başından başlayalım.

DWF Labs Nedir?

2022 yılında kurulan DWF Labs, 60’ı aşkın kripto para borsasında spot ve türev piyasalarda işlem yapan yeni nesil web3 yatırımcısı ve piyasa yapıcısıdır.

DWF Labs’in LinkedIn sayfasına göre şirketin merkezi Dubai’de bulunuyor. DWF Labs’in çalışan sayısının 11 ile 50 arasında olduğu tahmin ediliyor.

DWF Labs, Web3 ile ilgili şirketler ve projelere yatırım yapmaya odaklanmıştır. Fon, finansal sponsorluğun yanı sıra danışmanlık, likidite sağlama, siber güvenlik, akıllı sözleşmelerin denetimi gibi birçok alanda hizmet sunmaktadır. DWF Labs her ne kadar kripto para projelerine yatırım yapan bir fon olarak kabul edilse de, aslında bir OTC (tezgah üstü) ticaret şirketi olarak faaliyet göstermektedir.

Andrei Grachev Kimdir?

İsviçreli Andrei Grachev, DWF Labs olarak bilinen Digital Wave Finance’in kurucu ortağı ve yönetici ortağıdır. Grachev’in kripto para sektöründeki serüveni 2017 yılında başladı. O yıl Crypsis Blockchain Holding’in yönetici ortağı olan Grachev, kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

Andrei Grachev 2018 yılında RACIB’de Ticaret Başkan Yardımcısı ve Huobi Rusya’nın CEO’su oldu. Huobi’deki görevi sırasında karmaşık bir sorunla karşı karşıya kaldı. Grachev, Huobi Rusya’nın CEO’su olarak, ticaret hacmine ihtiyaç duyuyordu.

Avukatının önerisiyle ticaret hacmi sağlamak için İsviçre merkezli yüksek frekanslı bir piyasa yapıcı firmasıyla iletişime geçti. Huobi Rusya’ya ilk gün sadece 50.000 dolar yatıran firma, gün sonunda 10 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaştı.

Grachev’in İsviçre merkezli HFT firmasıyla yaptığı bu işbirliği DWF Labs’in kurulmasının başlangıcı oldu.

“DWF Labs nedir?” sorgusu kadar “DWF Labs’in kurucusu kimdir?” sorgusu da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

DWF Labs’in Dönüşümü

HFT adlı piyasa yapıcı şirketi, Huobi Rusya’daki başarısının ardından İsviçre’de yasal olarak başlatıldı ve Digital Wave Finance adını aldı. 2019 yılı boyunca Digital Wave Finance, Huobi Rusya’da işlem yapmaya devam etti.

2020 yılında Kore ve Japonya pazarlarına genişledi ve yine aynı yıl Clement Florentin, Darley Technologies adlı yeni bir marka kurdu. Digital Wawe Finance’in kardeş şirketi olarak tanımlanan Darley Technologies, kripto para tabanlı opsiyon sözleşmelerine odaklanıyordu.

2021 yılında VRM Trade adlı bir başka markayla Binance borsasında yüksek işlem hacimlerine ulaşan Digital Wave Finance, 2022’de DWF Labs olarak markalandı.

DWF Labs şimdiye kadar yaptığı işlemlerle tartışmaların odağı oldu. Şirket, 2023 yılında 45 milyon dolarlık EOS ve 50 milyon dolarlık ALGO satın aldı. Ayrıca kurduğu stratejik ortaklıklarla da dikkat çekti.

DWF Labs’e yönelik suçlamalar arasında piyasa manipülasyonu da yer alıyor.

DWF Labs’in Yatırımları

DWF Labs’in yatırım yaptığı coin’ler, kripto para topluluğunda merak ediliyor.

DWF Labs’in yatırım portföyündeki kripto paralara buradaki linkten ulaşabilirsiniz.