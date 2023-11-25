Jim Crammer Bitcoin’le ilgili açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Özet:

Bitcoin (BTC) fiyatı 2023 yılının şimdiye kadarki bölümünde %120 oranında değer kazandı. Bitcoin’in son dönemdeki performansı CNBC’nin Mad Money programının sunucusu Jim Crammer’ın da ilgisini çekti. Crammer, Bitcoin’le ilgilenenlere daha fazla BTC satın almalarını tavsiye etti.

Jim Crammer’ın Bitcoin tahminlerinin büyük bir çoğunluğu başarısızlıkla sonuçlandı. Bu nedenle kripto para topluluğu Jim Crammer’ı “ters indikatör” lakabıyla anıyor.

2022 yılının Aralık ayında Jim Crammer kripto para yatırımını “berbat” olarak tanımladı ve yatırımcılara pozisyonlarını satmalarını tavsiye etti. Jim Crammer’ın bu tavsiyesinin ardından BTC fiyatı neredeyse iki katlık artış yaşadı.

Bitcoin’de Düşüş Kapıda mı?

2022 yılındaki felaketlerden sonra Bitcoin 2023 yılına harika bir başlangıç yaptı. Bitcoin (BTC) fiyatı 1 Ocak 2023 tarihinden bu yana %120’lik kayda değer bir artış yaşadı. Her ne kadar bu yükseliş trendinin yakın gelecekte de devam etmesi beklense de Jim Crammer’ın son tavsiyesi bazı yatırımcıları endişelendirebilir.

CNBC’nin Mad Money programının sunucusu Jim Crammer, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Bitcoin meraklılarını daha fazla BTC satın almaya davet etti.

Bakın, eğer Bitcoin’i seviyorsanız, Bitcoin satın alın. Benim görüşüm her zaman bu olmuştur. Bir süre hoşuma gitti ve para kazanıldığına karar verdim ama erken davrandım ama çok para kazandım.

Jim Crammer bugüne kadar Bitcoin’e dair sayısız tahminde bulundu ve bunların büyük bir kısmı şimdiye kadar başarısızlıkla sonuçlandı. Bu nedenle yatırımcılar Jim Crammer’ın son tahmininde tersi çıkması durumunda piyasanın düşüşe geçebileceğine inanıyor. Doğal olarak bazı piyasa katılımcıları BTC fiyatının yakın zamanda bir düzeltmeye gideceğini tahmin ediyor.

Jim Crammer’in Önceki Tahminleri

2022 yılının Aralık ayında insanlara “korkunç kripto para pozisyonlarını” satmalarını tavsiye eden Crammer’ın bu tavsiyesi sonrası BTC yaklaşık %120 oranında değer kazandı.

2022 yılının başlarındaki bir diğer açıklamada ise Jim Crammer kripto para piyasasındaki fiyat düzeltmesinin sona erdiğini öngörmüş ve insanlara BTC, ETH ve diğer kripto paralara yatırım yapmalarını tavsiye etmişti. Crammer’ın bu açıklamalarının ardından Terraform Labs ekosistemi çöktü ve FTX iflas etti. Dolayısıyla 2022 yılı kripto para yatırımcıları için kabus gibi geçti.