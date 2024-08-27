TON fiyatı Pavel Durov’un tutuklanmasının ardından yüzde 22’den fazla düştü. Ancak ağ istikrarını koruyor.

Telegram Kurucusu Pavel Durov’un Paris’te göz altına alınmasının ardından Toncoin, belirsizlik ile boğuşuyor. Mesajlaşma uygulaması tarafından başlatılan Toncoin projesi, daha sonra topluluğun yönetimine bırakılmıştı.

Toncoin ekibi, TON ağının faaliyetlerini sürdüreceğini ve istikrarını koruyacağını belirtti. Ancak Durov’un tutuklanmasının Telegram ve TON için uzun vadeli sonuçları hala belirsizliğini koruyor.

TON, göz altının gerçekleştiği 25 Ağustos’ta 6,8 dolardan 5,3 dolara geriledi. Bugün (27 Ağustos) sabah saatlerinde 5,1 dolara kadar düşen TON, bir haftada yüzde 22 değer kaybına uğradı. Piyasa değeri bakımından en büyük onuncu kripto para, haber yayın saati itibarıyla 5,48 dolardan işlem görüyor.

TON blockchain ağı ise tüm yaşananlara rağmen sorunsuz bir şekilde blok üretmeye devam ediyor.

Piyasada spekülasyonun artmasının türev piyasasına da yansımaları oldu. Açık TON pozisyonlarının değeri 200 milyon dolar civarından 360 milyon dolara fırladı.

TON blockchain, Durov’un tutuklanmasına kadar olağanüstü bir yıl geçiriyordu. Ağdaki aktif sayısı, Binance’in Toncoin’i listelemesinin de etkisiyle geçtiğimiz hafta rekor kırmıştı.

TON ekosistemi, Telegram ile olan bağı sayesinde epey yatırım aldı. Sosyal medya uygulamasının gelir paylaşım programı ve Tether’ın TON üzerinde USDT piyasaya sürmesi, ağın cazibesini artırdı. Notcoin ve Hamster Kombat gibi mini oyunlar da bu cazibeye katkı sağladı.

Toncoin, balinalar tarafından da yoğun bir şekilde biriktiriliyor.