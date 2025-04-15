Kanada, spot Solana ETF’lerini stake özelliğiyle piyasaya sürecek ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

Bloomberg’in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas’ın paylaştığı bilgilere göre, Toronto Menkul Kıymetler Borsası’nı denetleyen Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu (OSC), bu ürünlerin listelenmesine onay verdi.

Yayınlanan belgede, Purpose, Evolve, CI ve 3iQ gibi varlık yöneticilerine spot Solana ETF’lerini Kanada’da listeleme izni verildiği belirtiliyor. Bu ETF’ler, fiziksel Solana varlıklarına uzun vadeli yatırım yapacak ancak farklı endeksleri takip edecek.

En dikkat çeken detay ise bu fonların staking (kilitleme) özelliği taşıyacak olması. Yatırımcılara stake yoluyla ek kazanç fırsatı sunacak bu yapı, Ether staking’inden daha yüksek getiri potansiyeline sahip olabilir, aynı zamanda ETF’nin genel maliyetlerini de azaltabilir.

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Solana’nın fiyatı şu anda yaklaşık 129,97 dolar seviyesinde ve son 24 saatte yüzde 2,2 düşüş yaşadı.

Spot kripto ETF’lerine küresel ilgi hızla artarken, Kanada bu alanda öncü olmaya devam ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2024 yılının Ocak ayında ilk spot Bitcoin ETF’lerine onay vermişti. Bu adımın ardından Solana ve XRP gibi altcoin’ler için de ETF başvuruları yapılmaya başlandı.

Ancak Balchunas, ABD’de halihazırda işlem gören vadeli Solana ETF’lerinin yönetim altındaki varlık miktarının oldukça düşük olduğunu ve bunun altcoin ETF yarışının başında olduğunu vurguladı.

Kanada Önde Gidiyor

ABD’de WisdomTree, Bitwise, 21Shares, Franklin Templeton ve Canary Capital gibi yöneticiler, Solana ve XRP’ye dayalı spot ETF’ler için başvuruda bulundu. Ancak henüz hiçbirine onay çıkmadı.

Staking, yeni nesil kripto ETF’lerinde öne çıkan bir özellik haline gelirken, Kanada bu konuda ABD’den daha hızlı hareket ediyor. Bloomberg analisti James Seyffart’a göre, ABD’de ETF’lere staking onayı ancak 2025’in sonlarına doğru mümkün olabilir.