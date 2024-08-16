Güney Kore Ulusal Emeklilik Fonu (NPS), dijital varlıklara olan ilgisini daha da artırarak, 2024’ün ikinci çeyreğinde yaklaşık 34 milyon dolarlık MicroStrategy (MSTR) hissesi satın aldı. Bu hamle, dünyanın üçüncü büyük emeklilik fonunun, kripto paralar ve blockchain teknolojisine yönelik stratejik bir genişleme içerisinde olduğunu gösteriyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan son bildiriye göre, NPS, 13 Ağustos’ta hisse başına 1.377,48 dolar ortalama fiyatla 24.500 hisse satın aldı. Bu yatırımla birlikte NPS, MicroStrategy üzerinden Bitcoin’e dolaylı olarak maruz kalmış oldu.

MicroStrategy, iş zekası yazılımları ile tanınan bir şirket olarak öne çıkarken, CEO Michael Saylor’un vizyoner liderliği altında şirket, önemli bir Bitcoin yatırımcısı haline geldi. 2020 yılında başlayan bu dönüşümle birlikte MicroStrategy, büyük kurumsal Bitcoin sahiplerinden biri oldu. Şirket, 2024 yılı itibarıyla hisse değerini %92,5 oranında artırarak, 24 yıl sonra ilk kez 150 dolar seviyesini aştı. Ayrıca, ikinci çeyrek mali raporlarına göre MicroStrategy, 12.222 Bitcoin daha satın alarak, toplam portföyünü daha da genişletti.

NPS’nin SEC’e sunduğu dosyada, fonun sadece MicroStrategy hisseleriyle sınırlı kalmadığı, 51 milyon dolar değerinde 229.807 Coinbase hissesi, 31,5 milyon dolar değerinde Roblox hissesi ve 61,5 milyon dolar değerinde Block hissesine sahip olduğu ortaya çıktı. Bu çeşitlendirilmiş portföy, NPS’nin dijital varlıklar ve teknoloji şirketlerine olan ilgisini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu adımlar, NPS’nin yalnızca geleneksel yatırım araçlarından değil, aynı zamanda dijital ekonominin yükselen unsurlarına da stratejik olarak yatırım yapma niyetinde olduğunu gösteriyor. Bu gelişmeler, fonun dijital varlıklara yönelik artan ilgisini ve kripto para ekosisteminde önemli bir oyuncu olma yolundaki kararlılığını ortaya koyuyor.