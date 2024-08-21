OmegaPro adlı sadet zinciriyle yaklaşık 4 milyar dolarlık vurgun yaptığı iddia edilen İsveç vatandaşı Andreas Szakacs’ın İstanbul Beykoz’da lüks bir villada saklandığı ortaya çıktı. Szakacs’ın Türk vatandaşı olup ismini Emre Avcı olarak değiştirdiği tespit edildi.

Szakacs, dünyanın en büyük kripto dolandırıcılıklarından biri olarak değerlendirilen OmegaPro skandalının başrolünde yer alıyor.

OmegaPro ve Global Vurgun

2019 yılında başlayan ve dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen OmegaPro dolandırıcılığı, Szakacs’ın CEO’su olduğu şirket üzerinden gerçekleştirildi. Şirketin ortakları arasında Alman uyruklu Dilawar Singh ve ABD’li Mike Sims gibi finans dünyasında tanınan isimler yer alıyordu.

Latin Amerika, Afrika, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa’da pek çok temsilcilik açan OmegaPro, binlerce kişiyi kripto para yatırımları yapmaya ikna etti. Bir süre sonra OmegaPro’nun ponzi şeması olduğu ve yeni yatırımcıların paralarının önceki yatırımcılara ödeme yapmak için kullanıldığına dair söylentiler ortaya çıktı.

Hatta OmegaPro’nun sermayesinin, 2017 yılında “Kripto Kraliçesi” olarak bilinen Ruja Ignatova tarafından gerçekleştirilen OneCoin dolandırıcılığıyla elde edilen fonlardan geldiği iddia edildi.

Türkiye’deki Operasyon ve Tutuklama

Birgün yazarı Timur Soykan’ın haberine göre Szakacs’ın İstanbul’daki olduğu, 28 Haziran’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na yapılan bir ihbar sonucu ortaya çıktı. İhbarcı, Szakacs’ın Beykoz’daki Acarkent Sitesi’nde bulunduğunu belirtti. Jandarma ekipleri, bu ihbar üzerine OmegaPro mağdurlarını araştırarak 18 şikayetçiyi tespit etti.

Operasyon öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hollanda vatandaşı olan doktor Abdul Ghaffar Mohaghegh, 8 Temmuz’da jandarmaya gelerek ifade verdi. İlginç bir şekilde, bu ifade, Szakacs’a yönelik operasyonun hemen öncesinde gerçekleşti.

9 Temmuz’da jandarma ekipleri Beykoz’daki iki ayrı villaya operasyon düzenledi ve Emre Avcı takma adını kullanan Andreas Szakacs’ı gözaltına aldı. Villada yapılan aramalarda, kripto paraların saklandığı 32 soğuk cüzdan, şifre saklama aygıtları ve OmegaPro’ya ait çok sayıda evrak ile para hareketleri kayıtları ele geçirildi. Ayrıca, villada çok sayıda kripto para cüzdan adresi ve bilgiler içeren beyaz yazı tahtaları bulundu.

Szakacs ile birlikte çalışan İsveç vatandaşı Stefan Andreas adına kiralanan diğer villada ise kimseye rastlanmadı. Stefan Andreas’ın hala yakalanamadığı bildirildi.