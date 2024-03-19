Japonya’da 1,5 trilyon dolarlık Devlet Emeklilik Yatırım Fonu (GPIF), Bitcoin’i araştırıyor. Ancak bu araştırma, fonun kesinlikle Bitcoin’e yatırım yapacağı anlamına gelmiyor.

Devlet Emeklilik Yatırım Fonu (GPIF) portföyünü çeşitlendirmek için altın, ormanlar ve tarım arazilerinin yanı sıra Bitcoin gibi varlıkları da değerlendiriyor. Bu kapsamda Devlet Emeklilik Yatırım Fonu (GPIF) araştırmalara başladı.

Devlet Emeklilik Yatırım Fonu’nun (GPIF) bu son hamlesi, bir bilgilendirme çağrısı niteliğinde ve fonun yatırım seçeneklerini ani bir şekilde genişletileceği anlamına gelmiyor.

Dünyanın En Büyük Fonu Bitcoin’i Değerlendiriyor

2006 yılında kurulan GPIF, yalnızca Japonya’nın değil, dünyanın en büyük emeklilik fonu. Japon hükümeti tarafından kurulan GPIF, kısa süre önce yeni uzun vadeli yatırım stratejilerini açıkladı.

19 Mart’ta GPIF tarafından yayınlanan resmi açıklamaya göre, fonun Bitcoin’i araştırma kararı, hızlı teknolojik gelişmelerin yanı sıra ekonomi ve toplumdaki önemli değişimlerden kaynaklanıyor.

Bu kapsamda GPIF, sürdürülebilirlik ve risk azaltımına öncelik vererek beş yıllık kapsamlı bir araştırma programı başlattı. Bu kapsamda fon, “likit olmayan varlık” olarak kategorize edilen Bitcoin gibi kripto varlıkları, altın gibi değerli metaller ve diğer varlıkları için veri talebinde bulundu.

Peki dünyanın en büyük emeklilik fonu şu ana kadar hangi varlıklara yatırım yaptı? GPIF’in yatırım yaptığı mevcut varlıklar arasında yerli tahviller, yerli hisse senetleri, yabancı tahviller, yabancı hisse senetleri, özel sermaye, gayrimenkul ve altyapı gibi çeşitli sektörlerden varlıklar yer alıyor.

Dolayısıyla GPIF’ın Bitcoin’i araştırma kararı, 2022 yılındaki kasvetli ayı sezonunun ardından Bitcoin’in popülaritesinin yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde geliyor.

Küresel Emeklilik Fonları Kripto Paralara Yöneliyor

2022 yılının Nisan ayında CFA Enstitüsü tarafından yapılan bir anket, kamu ve eyalet emeklilik planları sponsorlarının %94’ünün kripto yatırımlarına yöneldiğini ortaya koydu. Söz konusu anket, katılımcıların kripto ile ilgili hangi yatırım seçeneklerine yöneldiğini ise detaylandırmıyor.

Ancak 2022 yılında Terraform Labs ve FTX çöküşlerinin ardından kripto para piyasasında domino etkisi yaratan iflaslar, geleneksel finans alanındaki oyuncuların kripto para sektöründen uzaklaşmasıyla sonuçlandı. Öyle ki 2022 yılının Kasım ayında FTX’in çökmesinin ardından Ontario Öğretmenler Emeklilik Planı’nın FTX’teki yatırımları yok oldu. Bu gelişmenin ardından Ontario Öğretmenler Emeklilik Planı, kripto varlıklardan artık uzak duracaklarını açıkladı.

Dünyanın en büyük emeklilik fonları arasında yer alan Güney Kore Ulusal Emeklilik Servisi (NPS) ise 2023 yılının 3. çeyreğinde yaklaşık 20 milyon dolar değerinde Coinbase hissesi (COIN) satın aldı. NPS’nin bu kararı Güney Kore Ulusal Meclisi tarafından eleştirildi.

Tepkilerin ardından NPS, söz konusu yatırımın yalnızca kripto para borsasının hisselerini içerdiğini ve fonun kripto paralara yatırım yapmadığını açıkladı.