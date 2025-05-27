Tayland, dijital token’lar aracılığıyla halktan borçlanan ilk ülke olmaya hazırlanıyor. Ancak bu adım, önemli kısıtlamalarla birlikte geliyor.

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), G-Token adı verilen yeni bir devlet destekli dijital varlıkla ilgili düzenlemeleri netleştirdi. Ülke, kamu borçlanmasında dijital varlık kullanımına izin veren ilk devlet olmayı hedefliyor.

Ancak Bangkok Post’un 27 Mayıs tarihli haberine göre, SEC’in belirttiği ilk kurallardan biri, bu token’ın ödeme aracı olarak kullanılamayacağı ve diğer kripto paralar gibi alınıp satılamayacağı oldu.

Öte yandan Tayland’da kripto para işlemleri hâlâ popülerliğini korusa da dijital varlıklarla ödeme yapılması merkez bankası tarafından 2022 yılında yasaklanmıştı.

G-Token: Bir İlk

13 Mayıs’ta tanıtılan G-Token, kamu kaynaklarını artırmak için dijital token üzerinden fon toplamak amacıyla geliştirildi. Bu model, bütçe açığını kapatmak için alternatif bir yöntem sunuyor.

Hükümet, 25 Temmuz’da düzenlenecek bir ilk coin arzıyla (ICO) toplamda 150 milyon dolar değerinde token çıkaracak. Kayıt süreci Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek. Faiz oranı, vade süresi ve teminat gibi detaylar ise lansman öncesinde açıklanacak.

Token yalnızca, lisanslı borsalarda ya da aracı kurumlar üzerinden dijital cüzdan sahibi olan yatırımcılara sunulacak.

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SEC Genel Başkan Yardımcısı Jomkwan Kongsakul, “G-Token, devlet tahvili ya da hisse senedi gibi borçlanma aracı değil. Bu nedenle geleneksel kamu borcu yasaları yerine Dijital Varlık Yasası kapsamında değerlendirilecek.” dedi.

Ayrıca yatırımcı koruması, piyasa manipülasyonu önlemleri gibi sıkı düzenlemeler devrede olacak. Token transferleri yalnızca belirlenen platformlar içinde yapılabilecek; dışarıya transfer akıllı sözleşmeler aracılığıyla engellenecek.

SEC Genel Sekreteri Pornanong Budsaratragoon ise “G-Token’ın spekülasyon amacıyla değil, teknoloji odaklı bir yatırım aracı olarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tayland’da Kriptoya İlgi Artıyor

Son dönemde ülkede Binance, Upbit ve KuCoin gibi büyük borsalar faaliyete geçerken, hâlihazırda günlük 44,5 milyon dolarlık işlem hacmiyle Bitkub hâkim konumda bulunuyor. En çok işlem gören parite ise USDT/THB olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte, ülkedeki kripto borsalarında yalnızca Tayland vatandaşları hesap açabiliyor. Bu durum, Tayland’ı dijital göçmenler ve kripto merkezi yapma hedefiyle çelişiyor; zira ülkede çok sayıda yabancı ikamet ediyor.

Öte yandan hükümet, Phuket adasında yabancılara yönelik bir kripto ödeme sistemi pilot projesi başlatmayı planlamıştı. Ancak açıklamanın üzerinden altı ay geçmesine rağmen bu konuda somut bir gelişme yaşanmadı.