XRP, geliştiricisi Ripple’ın eski bir yöneticisine göre, Dünya Bankası tarafından stablecoin olarak kabul edildi.

Eski Ripple yöneticilerinden Sean McBride, X’te bir tartışmaya dahil oldu.

“Ripple ne zaman kendi stablecoin’ini piyasaya sürer” sorusunu yanıtlayan McBride, XRP’nin birçok kuruluş tarafından zaten stablecoin olarak kabul edildiğini öne sürdü. Bunların arasında Dünya Bankası da var.

Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelere kredi veren, 186 üyeli uluslararası bir bankadır.

Ripple has tons of capital. I’m super interested in your thought here, though. Why move away from #XRP and its utility with progress being made, and many including the World Bank, already classifying #XRP as a stable coin? Thank you for all your research and insight, it’s truly… — Sean McBride (@seanmcbride16) February 14, 2024

Fiyatı herhangi bir başka varlığa endeksli olmayan ve dalgalanmalara açık olan XRP, en azından kripto standartlarından bir stablecoin değil. Ancak bu açıklama, uluslararası ödemeler odaklı geliştirilmiş XRP’nin gelecekte stablecoin’e dönüşebileceğinin sinyali olabilir.

Dünya Bankası’nın sınıflandırmasını eleştirenler de oldu. Bazı analistlere göre banka, XRP Ledger’ın stablecoin çıkartma “planlarından” etkilenmiş olabilir.

Diğer yandan, önde gelen küresel bir kuruluşun XRP’yi herhangi bir şekilde tanıması, kripto paranın geleceği için son derece olumlu sonuçlar doğurabilir.

Ripple ile İlgili Son Gelişmeler

XRP’nin geliştiricisi Ripple, şüphesiz en sık SEC ile devam eden davasıyla gündeme geliyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2020 sonunda Ripple hakkında mahkemeye başvurdu. XRP satan Ripple, Komisyon’un iddiasına göre kayıt dışı menkul kıymet işlemi gerçekleştirdi.

Aradan geçen sürede mahkeme, zaman zaman her iki taraf lehine de karar verdi. Ripple’ın bireysel yatırımcılara XRP satışı, menkul kıymet işlemi olarak değerlendirilmedi. Kurumsal işlemlerin ise menkul kıymet işlemi sayılabileceği açıklandı.

Son olarak mahkeme, Komisyon’un talebini dikkate alarak, Ripple’ın 2022-2023’e ait mali kayıtlarını paylaşmasını istedi.