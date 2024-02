XRP, geliştiricisi Ripple’ın eski bir yöneticisine göre, Dünya Bankası tarafından stablecoin olarak kabul edildi.

Eski Ripple yöneticilerinden Sean McBride, X’te bir tartışmaya dahil oldu.

“Ripple ne zaman kendi stablecoin’ini piyasaya sürer” sorusunu yanıtlayan McBride, XRP’nin birçok kuruluş tarafından zaten stablecoin olarak kabul edildiğini öne sürdü. Bunların arasında Dünya Bankası da var.

Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelere kredi veren, 186 üyeli uluslararası bir bankadır.

Ripple has tons of capital. I’m super interested in your thought here, though. Why move away from #XRP and its utility with progress being made, and many including the World Bank, already classifying #XRP as a stable coin? Thank you for all your research and insight, it’s truly…

— Sean McBride (@seanmcbride16) February 14, 2024