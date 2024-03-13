Dubai polisi hassas verilerini Cardano blockchain ağı üzerinden paylaşacak.

Birleşik Arap Emirlikleri şehri Dubai, uyguladığı yatırımcı dostu vergi politikası ve alana gösterdiği ilgi ile bir kripto merkezi olmak için çalışıyor. Son olarak şehrin emniyet güçleri, en büyük blockchain ağlarından Cardano ile iş birliği yaptı.

Dubai Polisi ve Cardano İş Birliği

Dubai polisi, 5-7 Mart’ta düzenlenen Dubai Dünya Polis Zirvesi’nde Cardano iş birliğini duyurdu.

Duyuruya göre Dubai polisi, cezai soruşturmalarda hassas verileri Cardano üzerinden paylaşacak. Emniyet güçleri, bu şekilde hassas verilerin değiştirilmeden korunmasını garantiye almak istiyor.

Özellikle suç işlenirken kullanılan mermilerin bilgileri gibi hassas veriler, bu şekilde şehrin emniyet güçleri arasında paylaşılabilecek. Dubai polisi, Cardano entegrasyonuyla yalnızca yurt içi değil, Interpol gibi uluslararası kuruluşlar ile de bilgi paylaşmayı hedefliyor.

Blockchain teknolojisi, yeni veriyi ancak önceki tüm verileri de içerecek şekilde kaydetmeyi mümkün kılıyor. Bu da herhangi bir veri kaydı, yani işlemin sonradan değiştirilmesini imkansız hale getiriyor ve üstün bir veri güvenliği sağlıyor.

Ayrıca blockchain’in yapısı gereği kayıt yapılan defter halka açık olarak yayınlanıyor. Kaydedilen veriler böylece şeffaf bir şekilde takip edilebiliyor.

Dubai’de Son Gelişmeler

Dubai, önceki boğa piyasasının ardından Mart 2022’de kripto varlıkları denetlemek için Sanal Varlık Düzenleme Otoritesi’ni kurdu.

Kripto para ve blockchain merkezi olma hedefinde olan Dubai, ocak ayında kripto para borsası OKX’e lisans verdi.

Emirliğin bir metaverse stratejisi de bulunuyor. Bölgede 2030’a kadar metaverse’te en az 40 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.