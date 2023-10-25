BlackRock’ın IBTC kısaltmasıyla önerdiği iShares Bitcoin ETF’inin DTCC’de listelemesine yönelik drama devam ediyor.

iShares Bitcoin ETF’i DTCC’de listelendi ve hafta başında kaldırıldı. Kısa bir süre önce iShares Bitcoin ETF’inin DTCC’de yeniden listelenmesiyle ABD’de spot Bitcoin ETF’leri konusundaki karmaşa devam ediyor.

DTCC listelemeleri genel olarak bir ürünün lansmanından hemen önce gerçekleştiği için BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’inin onaylanacağına dair umutları ciddi şekilde arttırdı. Dolayısıyla bu durum Bitcoin (BTC) fiyatında astronomik fiyat hareketliliklerine yol açtı.

DTCC listelemesinin ardından 35.000 dolara yükselen Bitcoin, 25 Ekim 2023 itibariyle 34.460 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’de son dönemde yaşanan fiyat hareketliliklerinin önemli bir kısmı spot Bitcoin ETF’leriyle ilgili. Bu fiyat hareketlilikleri, spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağına dair artan beklentilerden kaynaklanıyor.

Reuters’un 25 Ekim 2023 tarihli haberine göre iShares Bitcoin ETF’inin DTCC’de listelemesi ilk olarak Ağustos ayında listelendiğini ancak birkaç gün önce bu listelemenin fark edilmeye başlandığına er verdi.

DTCC sözcüsü de bu konuda açıklamalarda bulundu ve bu listelemenin yeni bir ETF’e hazırlık olarak standart bir prosedür olduğunu ifade etti. DTCC sözcüsü söz konusu listelemenin herhangi başvurunun kesin olarak onaylanacağı anlamına gelmediğine dikkat çekti. Uzmanlar da bu listelemeyle BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i için SEC’ten onay alması durumunda lansmana hazırlandığını gösterdiğini belirtti.

Konuyla ilgili bir diğer açıklama da Bloomberg’ün Kıdemli ETF Analisti James Seyffart’tan geldi. Seyffart, DTCC’nin IBTC listemesinin yanında yer alan “N” ifadesinin ürünün henüz piyasaya sürülmediği anlamına geldiğine dikkat çekti.