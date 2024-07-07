Dotcoin, Telegram tabanlı bir oyundur ve oyuncuların “tıklayarak kazanmasını” sağlar. Notcoin, Yescoin ve W-coin gibi diğer oyunlara benzer şekilde, Telegram uygulaması içinde oynanabilir.

Dotcoin Nasıl Çalışır?

Dotcoin’in arayüzü oldukça basittir ve ekranın ortasında yer alan tek bir “nokta”ya tıklayarak oyundaki para birimi olan Dotcoin biriktirilir. İlerleyen dönemde Dotcoin, TON blok zincirinde bir token ile değiştirilecektir.

Dotcoin’e Nasıl Oynanır?

Dotcoin oynamaya başlamak isteyenler, oyunun Telegram botuna tıklayarak giriş yapabilirler. Buradan oyunun dökümantasyonunu inceleyebilir, oyunun Telegram topluluğuna katılabilir veya “Hadi Başlayalım” butonuna tıklayarak oyuna başlayabilirler.

Dotcoin ile Daha Fazla Ödül Nasıl Kazanılır?

Dotcoin’in ana ekranının alt kısmında, oyuncuların ek bonuslar kazanmasını ve Dotcoin biriktirme hızını artırmasını sağlayan çeşitli seçenekler bulunur.

Portföy butonu sol alt köşede yer alır. Burada oyuncular ödüllerini görüntüleyebilir, TON cüzdanlarını bağlayabilir ve TON kazanma şansı elde edebilirler. Dotcoin teknik dökümanına göre, her gün 20 oyuncu 0.5 TON kazanmaya hak kazanır.

Ana ekran menüsündeki bir sonraki buton Arkadaşlar butonudur. Bu butona tıklayarak oyuncular, diğer kişileri oyuna davet etmek için bir referans linki alır. Telegram kullanıcılarını davet eden oyuncular 1500 Dotcoin, Telegram Premium kullanıcılarını davet edenler ise 30.000 Dotcoin kazanır.

Kazançlar bölümünde, oyuncular tamamlamaları gereken çeşitli görevler bulabilirler. Bu görevler arasında Dotcoin’in X sayfasını takip etmek, Yescoin gibi diğer Telegram tabanlı oyunlara katılmak veya oyuna 5, 10 ve 100 arkadaş davet etmek gibi ödüller kazanılabilir.

Boosts bölümünde ise oyuncular biriktirdikleri Dotcoin’leri yeniden yatırım yaparak günlük deneme sayılarını artırabilir veya “Multitap” ile tıklama başına aldıkları Dotcoin miktarını artırabilirler. Ayrıca oyuncular reklam izleyerek günlük tıklama deneme sayılarını da artırabilirler.

Oyuncular ayrıca klanlar oluşturup katılabilirler, ancak projenin teknik dökümanında klan üyeliğinin ne gibi avantajlar sunduğu konusunda net bilgi vermemektedir.

Dotcoin Diğer “Tıkla Kazan” Oyunlarından Nasıl Farklıdır?

Dotcoin, diğer “tıklayarak kazan” oyunlarına benzer özellikler taşısa da, bazı benzersiz mekaniklere sahiptir. Ana oyun ekranında, merkezi noktanın etrafında halkalar bulunur ve oyuncular hızlı bir şekilde tıkladıkça merkezi nokta genişler. Nokta, çevresindeki halkalara ulaştığında, halkalar başına tıklama ödülleri artar. Deneme süresi 25 saniyede bir sıfırlanır ve amaç bu süre zarfında mümkün olduğunca fazla ödül kazanmaktır. Oyuncuların günlük sınırlı sayıda deneme hakkı vardır.

Ana menünün Boosts bölümünde ayrıca oyuncuların token’lerini ikiye katlama şansı elde edebilecekleri bir Dotcoin mini oyunu da bulunur. Dotcoin dökümantasyonunda, bu mini oyunun yeni oyuncuların oyunda daha uzun süredir bulunanlara yetişmesine yardımcı olabileceği belirtilmiştir.

Dotcoin Ne Zaman Başlatıldı?

Dotcoin, 16 Mart’ta piyasaya sürüldü ve Notcoin’in başarılı lansmanından sonra Telegram oyunlarına olan ilginin patlamasıyla hızla büyüdü. 2 Nisan’da Dotcoin, 1 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu. 19 Mayıs’ta 4 milyon oyuncuya ulaştı ve üç gün sonra 5 milyonu aştı. Proje son olarak 15 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğunu bildirdi.

Ancak bu tür Telegram oyunlarının çoğunda oyuncu sayılarının botlar tarafından artırılıp artırılmadığı konusunda soru işaretleri bulunuyor.

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