Dijital dünyadaki en popüler NFT projelerinden biri olan Doodles, 9 Mayıs 2025’te DOOD adlı kendi token’ını Solana ağı üzerinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

DOOD Token Nedir?

DOOD token’ı, Doodles ekosistemi içinde bir utility token olarak tasarlandı. Bu tür token’lar, projede çeşitli özelliklerin kilidini açmak, kullanıcı davranışlarını teşvik etmek ve dijital ekonomiyi desteklemek amacıyla kullanılır. DOOD’un amacı, topluluğun projeyle olan etkileşimini artırmak ve çeşitli avantajlar sunmak.

We’re pleased to announce that Binance will be the first platform to feature Doodles (DOOD)：

🔸Binance Alpha Trade Opens on May 9, 2025 (Exact time to be announced)

🔸Binance Futures Trade Opens on May 9, 2025 (Exact time to be announced) To celebrate the launch, users who… pic.twitter.com/pmucFAEPA4 — Binance (@binance) May 7, 2025

Binance, DOOD İçin İlk Borsa Olacak

Doodles için önemli bir adım olarak, Binance, DOOD’u listeleyecek ilk kripto para borsası olacak. Binance, dünyanın en büyük ve güvenilir borsalarından biri olarak bu lansmana ev sahipliği yapacak. 9 Mayıs 2025 itibarıyla kullanıcılar Binance Alpha ve Futures piyasalarında DOOD token’ı alıp satabilecek.

Binance’tan DOOD Airdrop’u

Binance, ayrıca Alpha Points eşiğini geçen kullanıcılar için bir airdrop gerçekleştirecek. Bu puanlar, platformda aktif kullanıcıları ödüllendirmek için kullanılan bir sistem. Gerekli puana ulaşanlar, işlem açılışından 10 dakika içinde DOOD token’larını cüzdanlarında görebilecek.

Ayrıca, 13 Mayıs itibarıyla Alpha Points, özel token üretim etkinliklerine (TGE) katılmak veya airdroplara erişmek için kullanılabilecek. Böylece Binance üzerinde aktif olan kullanıcılar, yeni token lansmanlarından daha fazla fayda elde edebilecek.

BONKbot Üzerinden Ek Airdrop

BONKbot üzerindeki en aktif yatırımcılar da DOOG token ile ödüllendirilecek. Sürekli işlem yapan kullanıcılar puan kazanacak ve bu sayede airdroplarda öne çıkma şansı yakalayacak.

Sonuç olarak, bu girişim hem BONKbot ekosistemini canlandırmayı hem de kullanıcıları Solana tabanlı DOOD token’ına erken erişimle ödüllendirmeyi hedefliyor. Ne kadar aktif olursanız, airdrop’tan faydalanma şansınız da o kadar artıyor.