Dijital dünyadaki en popüler NFT projelerinden biri olan Doodles, 9 Mayıs 2025’te DOOD adlı kendi token’ını Solana ağı üzerinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

DOOD token’ı, Doodles ekosistemi içinde bir utility token olarak tasarlandı. Bu tür token’lar, projede çeşitli özelliklerin kilidini açmak, kullanıcı davranışlarını teşvik etmek ve dijital ekonomiyi desteklemek amacıyla kullanılır. DOOD’un amacı, topluluğun projeyle olan etkileşimini artırmak ve çeşitli avantajlar sunmak.

We’re pleased to announce that Binance will be the first platform to feature Doodles (DOOD):

🔸Binance Alpha Trade Opens on May 9, 2025 (Exact time to be announced)

🔸Binance Futures Trade Opens on May 9, 2025 (Exact time to be announced)

