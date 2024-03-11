Eski ABD Başkanı Donald Trump, Bitcoin’e ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. 2024 ABD başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayan isimlerden biri olan Donald Trump, seçilmesi halinde Amerikalıların mal ve hizmetler için Bitcoin’le ödeme yapmasına izin vereceğini söyledi.

CNBC’nin Squawk Box programına röportaj veren Donald Trump’ın bu açıklaması kripto para topluluğunda geniş yankı uyandırdı.

ABD’liler Bitcoin’le Ödeme Yapabilecek

CNBC muhabiri röportaj sırasında Donald Trump’a SEC’in düzenleyici hamlelerine rağmen Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıp ulaşamayacağını sordu.

Donald Trump yanıt olarak eğlenceli olsun diye kâr getirme potansiyeline sahip spekülatif işlemlerde bulunduğunu dile getirdi ve Bitcoin’i, NFT’lerle olan ilişkisine benzetti.

Donald Trump’a şimdiye kadar BTC satın alıp almadığı da soruldu. Trump, şu anda Bitcoin’i olmadığını ancak Bitcoin’i desteklediğini ifade etti. Donald Trump bu kapsamda mal ve hizmet ödemeleri için Bitcoin’le ödeme yapılmasına izin vermeyi planladığını belirtti.

Donald Trump, Bitcoin’in geleneksel para birimi sisteminin yanında destekleyici bir para birimi olarak görüyor. Donald Trump bu konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

İnsanların bazen Bitcoin ile ödeme yapmalarına ya da Bitcoin’e dahil olmalarına izin vereceğiz.

ABD Kripto Paraları Yasaklayacak mı?

Donald Trump’ın Bitcoin konusunda görüşlerinin değişmesi, NFT koleksiyonunun ulaştığı başarıdan kaynaklanıyor olabilir. Trump, desteklediği tek para biriminin ABD doları olduğunu ve insanların dolardan uzaklaşmasına pek de sıcak bakmadığını belirtti.

Donald Trump kısa bir süre önce başlattığı spor ayakkabı serisinin satış sürecinde birçok kişinin kripto paraları ödeme yöntemi olarak kullandığını açıkladı. Trump, kripto para ödemelerinin ulaştığı işlem hacmi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Pek çok ayakkabı için bu yeni para birimi olan kripto ile ödeme yapıldı. Miktarına inanamadım.

Sonuç olarak Donald Trump, kripto paraların insanların günlük yaşamında önemli bir rol oynadığını kabul etti. Bu nedenle seçimi kazanmaları halinde Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara katı düzenlemeler getirmekten kaçınacaklarını da sözlerine ekledi.

Kripto paraların ödeme yöntemi olarak kullanılmasına yönelik çok fazla talep oldu. Bu nedenle kripto paraları ortadan kaldırmak istemeyeceğimden emin değilim.