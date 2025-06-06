ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk ile ilişkisini tamamen sonlandırdığını ve onunla barışmayı düşünmediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump kısa bir süre önce ABC News canlı yayınına telefonla bağlandı. Elon Musk ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Trump şu yanıtı verdi:

“Aklını kaybetmiş bir adamla mı konuşacaktım?”

Donald Trump, Musk’ın kendisiyle görüşmek istediğini ancak kendisinin bu talebe sıcak bakmadığını da sözlerine ekledi.

Beyaz Saray İkiliyi Barıştırmaya Çalıştı Ancak Geç Kaldı

ABD Başkanı Donald Trump ile teknoloji milyarderi Elon Musk arasındaki kriz, 5 Haziran Cuma günü tarafların karşılıkla açıklamalarıyla geri dönülemez bir hal aldı. Her ne kadar Beyaz Saray yetkilileri gerilimi yatıştırmak için bir telefon görüşmesi ayarlamaya çalışsa da Trump bu teklifi net bir dille reddetti. Dolayısıyla Trump ve Musk arasındaki görüşme gerçekleşeceğine yönelik beklentiler rafa kalktı.

5 Haziran’da Trump ve Musk arasında iplerin gerilmesiyle küresel piyasalarda sert değer kayıpları yaşandı. Elon Musk’ın Tesla’sının hisseleri bir günde yaklaşık %14 oranında değer kaybetti ve piyasa değeri 150 milyar dolar azaldı. Bu, Tesla’nın tarihinde bir günde yaşanan en büyük değer kaybı olarak kayıtlara geçti.

İkilinin görüşme gerçekleştireceğine dair söylentilerin ardından Tesla hisselerinde %5’lik bir toparlanma yaşansa da Trump, görüşmenin gerçekleşmeyeceğini açıklamasıyla düşüş devam etti.

“Bu İlişki Menfaat Üzerine Kurulmuştu”

Elon Musk’ın biyografisini yazan yazar Ashlee Vance, BBC Radio 4’te katıldığı yayında yaşananları şöyle yorumladı:

“Elon eskiden çok daha içine kapanık ve sessiz bir insandı. X’te gördüğünüz o kavgacı ve alaycı karakter gerçek Elon değil.”

Ancak Vance, bu gerilimin sürpriz olmadığını belirtti:

“Elon son sözü söylemeyi sever, Trump da öyle. Bu ilişki baştan beri iki tarafın da çıkar aradığı bir yapıya dayanıyordu. O yüzden, yeterince çıkar varsa belki barış da olabilir.”

Sonuç olarak ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasındaki kriz devam ediyor. İki taraf da geri adım atmazken Trump, barışmaya pek sıcak bakmıyor. Elon Musk cephesinden ise henüz bir özür gelmiş değil. İkili arasındaki tartışmalar tüm kamuoyunun gözleri önünde bir medya savaşına dönüş durumda.