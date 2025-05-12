Kripto para topluluğu, Donald Trump ailesine ait sosyal medya platformu Truth Social’ın bir memecoin çıkarmaya hazırlandığı iddiasıyla çalkalanıyor. CNBC sunucusu ve kripto para fenomeni Ran Neuner, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, memecoin’in önümüzdeki 72 saat içinde piyasaya sürüleceğini öne sürdü.

Neuner, daha önce piyasaya sürülen TRUMP memecoin’in arkasındaki ekibin, bu yeni projede de yer aldığını iddia etti. Ancak paylaşımda herhangi bir kaynak ya da teknik detay sunulmadı:

“Truth Social memecoin’i önümüzdeki 72 saatte geliyor. Görünüşe göre yine TRUMP ekibi iş başında. Gözünüzü dört açın.”

Trump Media daha önce utility token planlarını açıklamıştı. Bu söylenti, Truth Social’ın bağlı olduğu Trump Media & Technology Group’un geçtiğimiz günlerde hissedarlara gönderdiği mektupta yer alan token planlarını yeniden gündeme taşıdı. Mektupta, Truth ekosisteminde kullanılmak üzere bir “utility token” çıkarma ihtimalinin değerlendirildiği belirtilmişti:

“Ödül programımız kapsamında, Truth+ abonelik ücretlerini ödemekte kullanılabilecek ve ilerleyen süreçte diğer ürün ve hizmetlere entegre edilebilecek bir utility token’ı dijital cüzdan eşliğinde sunmayı planlıyoruz.”

Ancak bu planlanan utility token, spekülatif memecoin’lerden oldukça farklı. Memecoin’ler genellikle herhangi bir kullanım alanına sahip olmayan, tamamen spekülasyona dayalı token’lar olarak biliniyor.

Kripto Para Topluluğu İkiye Bölündü

Bu söylentiler karşısında kripto para topluluğu ikiye bölündü. Bazıları, Trump’ın Truth Social’da yaptığı ve “bir sonraki paylaşımım en önemli ve etkili olanlardan biri olacak” dediği açıklamaya işaret ederek iddianın gerçek olabileceğini düşünüyor.

Diğerleri ise bu girişimin piyasadan likidite çekmekten başka bir işe yaramayacağını savunuyor. Kripto para girişimcisi Lark Davis, “ve işte likidite çıkışı başlıyor… pes artık…” yorumunu yaptı.

Bazı kullanıcılar, memecoin lansmanının yükselen piyasaya darbe vurabileceğini düşünüyor. Ocak ayında çıkan TRUMP ve MELANIA memecoin’lerinin ardından BTC’nin 74.000 seviyelerine gerilemesi, bu endişeleri tetikleyen başlıca örnek olarak gösteriliyor.

Hangi Ağda Çıkacak?

Yeni memecoin’in hangi blockchain üzerinde çıkarılacağı konusu da merak konusu. Şu ana kadar Solana, Tron ve BNB Smart Chain gibi ağlar dile getirildi. Erken aşamada alım yapmak isteyen yatırımcılar bu süreci yakından takip ediyor.

Siyasi Tartışmalar Kaçınılmaz

Trump doğrudan platformun yönetiminde yer almasa da, Truth Social’ın sahibi olan şirketin çoğunluk hissedarı konumunda. Dolayısıyla bu memecoin’in Trump’a doğrudan fayda sağlayacağı düşünülüyor. Bu da, ABD Başkanı ile kripto para piyasası arasında çıkar çatışması doğabileceği yönünde etik kaygılara yol açıyor.

Eğer söylentiler doğru çıkarsa, bu gelişme bir ABD başkanına bağlı ilk memecoin lansmanı olarak kayda geçecek. Önceki memecoin’ler, Trump göreve başlamadan önce piyasaya sürülmüştü.