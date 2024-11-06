ABD’nin 47. başkanı, bir dönemlik aranın ardından yeniden Donald Trump oldu. 2016-2021 yılları arasında ABD’nin 45. başkanı olarak görev yapan Trump, son seçim zaferiyle Beyaz Saray’a dönmeye hazırlanıyor.

Seçim kampanyası boyunca kendisini kripto para dostu başkan adayı olarak konumlandıran Donald Trump’ın bu süreçte verdiği sözleri yerine getirip getirmeyeceği merak ediliyor. Donald Trump seçim kampanyası boyunca kripto para sektörüne yönelik birçok vaatte bulunmuştu.

Gensler Görevden Alınacak mı?

Donald Trump geride bıraktığımız Temmuz ayında katıldığı Bitcoin 2024 konferansında seçimi kazanması halinde ABD Başkanı olarak ilk gününde SEC Başkanı Gary Gensler’i görevden alacağını açıklamıştı. Kripto para topluluğunda büyük bir coşku yaratan bu açıklama, Trump’ın en çok dikkat çeken vaatleri arasında yer alıyor.

Donald Trump’ın 5 Kasım 2024’teki ABD Başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanmasıyla Gensler’in görevden alınıp alınmayacağı sorusu gündeme geldi. Yıllardır kripto para şirketlerine açtığı davalarla sektörü yatırımlar yoluyla düzenlemeye çalışan Gary Gensler yönetimindeki SEC, bu süreçte kripto para sektörüne yönelik net bir düzenleyici çerçeve sunamadı ve hangi varlıkların menkul kıymet olarak değerlendirileceği konusunda karmaşaya yol açtı.

SEC’in kripto para piyasasına açtığı savaşın en önemli örneklerinden biri de 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden Ripple-SEC davası. SEC, Ripple’ın kurucu CEO’su Brad Garlinghouse’un liderliğinde gerçekleşen XRP satışlarının 1,3 milyar dolarlık izinsiz menkul kıymet satışı olduğunu iddia ediyor. 2 Ekim itibariyle temyiz sürecine giren bu dava, Gary Gensler’in kovulmasıyla yeni bir döneme girebilir.

XRP’de Beklenen Yükseliş Neden Gerçekleşmedi?

Trump’ın öne geçmesi ve ardından seçim zaferini ilan etmesiyle kripto para piyasası yükselişe geçti. Bitcoin 75.358 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Solana (SOL) %15 oranında değer kazanarak 188,2 dolara ulaştı. Dogecoin (DOGE) de Elon Musk’ın etkisiyle %20’ye yakın değer kazandı. Bu süreçte pek çok altcoin çift haneli oranlarda artış yaşadı.

Ancak bu süreçte yalnızca %4 oranında değer kazanan XRP’deki ivme sınırlı kaldı. Hatta gün içerisinde Dogecoin kısa süreliğine en değerli kripto paralar sıralamasında Ripple’ın XRP’sini geride bırakmayı başardı.

XRP’nin beklentilerin altında performans göstermesinin nedenlerinden biri Trump’ın göreve 20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olması olabilir. Bununla birlikte Donald Trump’ın seçim kampanyasındaki vaatlerini yerine getirip getirmeyeceği belirsizliğini koruyor. Öte yandan yeni SEC Başkanı’nın kim olacağı, kripto para sektörüne nasıl yaklaşacağı ve özellikle Ripple davasına dair ne gibi bir yol izleyeceği de belli değil.

Bu belirsizlikler, Ripple’ın davasının seyrini ve XRP’nin piyasa değerini etkiliyor. XRP yatırımcıları, davanın sonuçlanmasını ve yeni SEC yönetiminin kripto para sektörüne yönelik politikalarını görmek için bir süre daha beklemek zorunda kalabilir.