World Liberty Financial’ın (WLF) yerel token’ı WLFI’nin satışı, 15 Ekim’de başlayacak. ABD Başkan adayı Donald Trump, bu gelişmeyi projenin resmi Telegram kanalı aracılığıyla duyurdu. WLF satışına yalnızca whitelist sahipleri katılabilecek.

Trump, hafta sonu X platformunda yaptığı bir paylaşımda takipçilerini, “finansın geleceğini şekillendirmeye” çağırdı ve 14 Ekim’de yapılacak özel bir X Spaces etkinliğinde, token satışına ilişkin daha fazla detay paylaşılacağını bildirdi.

Trump 17 Eylül’de merkeziyetsiz finans (DeFi) platformunu duyurmuştu. Ancak etkinlikte başlangıçta 150.000 olan dinleyici sayısı, konuşmaların yetersiz bilgi içerdiği gerekçesiyle 47.000’e gerilemişti.

10 Ekim’de proje, Aave yönetişim forumuna WLF dijital varlıklarına likidite sağlanması için bir teklif sundu. Eğer kabul edilirse, Aave, Ethereum (ETH), wrapped Bitcoin (WBTC) ve çeşitli stabilcoin’ler için likidite sağlayacak. Karşılığında, AaveDAO, WLFI token arzının %7’sini ve tüm protokol ücretlerinin %20’sini alacak.

WLF, token satışıyla 300 milyon dolar toplamak ve 1,5 milyar dolar değerlemeye ulaşmayı hedefliyor. Token sahipleri, şirketin gelişimiyle ilgili önerilerde oy kullanma hakkına sahip olacaklar.

Trump’ın WLFI token satış duyurusu, ABD başkanlık seçiminden üç hafta önce geldi. Kripto paralara Donald Trump’ın seçim kampanyasında önemli bir yere sahip ve Trump seçimi kazanması halinde SEC Başkanı Gary Gensler’ı görevden alma sözü verdi.

ABD Başkan adayı Donald Trump ayrıca seçimleri kazanması halinde Bitcoin (BTC) için bir danışma kurulu oluşturacağını açıkladı. Bu kurul, kripto para sektörünün ABD’deki geleceği için önemli bir rol oynayacak.