Donald Trump, kripto paralar konusunda Biden yönetiminden tamamen zıt bir politika benimsiyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 yılının Kasım ayında ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı ve seçim kampanyasında kripto para bağışlarını kabul etme niyetinde.

NFT yaratıcısı ve sosyal medya fenomeni Frank Degods’un Twitter’da paylaştığı videoda Trump’ın “Mugshot Edition” koleksiyonunu satın alanlarla buluştuğu bir toplantının görüntüleri yer alıyor. Videoda Donald Trump, “NFT’ler popüler değilken bu işe giriştik ve NFT’leri yeniden popüler hale getirdik.” ifadelerini kullanıyor.

BREAKING: DONALD TRUMP ASKED “CAN WE DONATE USING CRYPTO?”

“IF YOU CANT, I’LL MAKE SURE YOU CAN” pic.twitter.com/Nm2YjqxwSI

— Frank (33.3%) (@frankdegods) May 9, 2024