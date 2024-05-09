Donald Trump, kripto paralar konusunda Biden yönetiminden tamamen zıt bir politika benimsiyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 yılının Kasım ayında ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı ve seçim kampanyasında kripto para bağışlarını kabul etme niyetinde.

Trump Kripto Para Bağışları için Harekete Geçti

NFT yaratıcısı ve sosyal medya fenomeni Frank Degods’un Twitter’da paylaştığı videoda Trump’ın “Mugshot Edition” koleksiyonunu satın alanlarla buluştuğu bir toplantının görüntüleri yer alıyor. Videoda Donald Trump, “NFT’ler popüler değilken bu işe giriştik ve NFT’leri yeniden popüler hale getirdik.” ifadelerini kullanıyor.

BREAKING: DONALD TRUMP ASKED “CAN WE DONATE USING CRYPTO?” “IF YOU CANT, I’LL MAKE SURE YOU CAN” pic.twitter.com/Nm2YjqxwSI — Frank (33.3%) (@frankdegods) May 9, 2024

Videoda Trump ayrıca destekçileri kripto paraları kullanarak seçim kampanyasına bağış yapamıyorsa bunu mümkün hale getireceklerini söylüyor. Trump, 2024 seçimlerindeki rakibi Joe Biden’ın kripto paralara yönelik bilgisizliğine de tepki gösterdi. Donald Trump, bu nedenle kripto para destekçilerinin Biden yerine kendisine oy vermeleri gerektiğini söyledi.

Donald Trump’a ABD’deki kripto para şirketlerini ülkede tutma konusundaki görüşleri de soruldu. Trump bu konudaki kararlılığını tekrar dile getirdi. Donald Trump, ABD’de faaliyet gösteren kripto para şirketlerinin, düzenleyicilerin sektöre yönelik düşmanca tutumu nedeniyle başka ülkelere taşınmak istemelerine çözüm getireceğini söyledi.

Trump’ın Kripto Paralara Bakışı Değişiyor

Electric Capital kurucu ortağı Avichal Garg, Donald Trump’ın kripto paralar konusundaki fikirlerindeki değişime hayranlık duyduğunu söyledi. Garg, Trump’a bu konuda danışmanlık yapan kişinin olağanüstü bir iş çıkardığını belirtti.

Avichal Garg, Joe Biden’ın kripto paralara yönelik düşmanca tutumunu sürdürmesi halinde, kripto para topluluğunun ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler’a olan karşıtlığının, Biden hatta Demokrat Parti karşıtlığına dönüşebileceğini ifade etti.

Donald Trump 2022 yılının sonlarında Trump Digital Trading Cards non-fungible token (NFT) koleksiyonunu başlatarak kripto para piyasasına dahil oldu. Bu koleksiyonda her biri 99 dolardan yaklaşık 45.000 NFT satıldı. Trump bu satışlardan telif hakkı geliri ve ikincil piyasadaki satışlardan ise belirli bir yüzdede getiri elde etti. Proje takip eden yıllarda başarılı oldu ve şu anda taban fiyatı 200 doları aştı.