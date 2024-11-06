ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, seçim kampanyası boyunca kripto para sektörüne verdiği desteği net bir şekilde gösterdi ve sektörü ileriye taşıyacak bir dizi vaatte bulundu. Kripto para dünyasına yönelik olumlu söylemleriyle öne çıkan Trump, ABD’yi küresel kripto merkezi haline getirmek ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturmak gibi kapsamlı hedefler belirledi. Ayrıca Donald Trump, ABD’nin sahip olduğu tüm dijital varlıklarının %100’ünü satmadan tutmayı hedefliyor.

1. ABD’yi Küresel Kripto Merkezi Yapma

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeyi dünya çapında bir kripto merkezi haline getirme sözü verdi. Bu hedef doğrultusunda, ABD’nin inovasyon alanında liderliği elde etmesi için kripto para sektörüne daha fazla alan açılmasını planlıyor. Trump, ABD’nin teknolojik ve finansal açıdan dijital varlıklar konusunda dünya lideri olmasını amaçlıyor.

2. Bitcoin Rezervi Oluşturma

Trump, ABD’nin stratejik bir Bitcoin rezervine sahip olmasını istiyor. Hükümetin elinde bulunan dijital varlıkların %100’ünü elinde tutmayı planladığını belirten Trump, Bitcoin’in artan değeriyle ülkeye uzun vadede finansal kazanç sağlamayı hedefliyor.

3. Ross Ulbricht’in Cezasını Hafifletme Sözü

Trump, kripto para topluluğu içinde destek kazanan bir adımla, yasadışı pazar yeri Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht’in cezasını hafifletmeyi vaat etti. Trump, Ulbricht’in serbest bırakılmasını bireysel özgürlüklerin korunması adına destekliyor.

4. Gary Gensler’i Görevden Alma Sözü

Seçim kampanyası sırasında Trump, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’i göreve gelir gelmez görevden alacağını açıkladı. Gensler’in kripto sektörüne karşı düzenleyici yaklaşımını eleştiren Trump, Gensler’in görevden alınmasıyla sektöre daha dostça bir yaklaşım sağlanacağını belirtti.

5. Biden Yönetiminin Kripto Karşıtı Politikalarını Sonlandırma

Trump, Biden yönetimi döneminde uygulanan kripto karşıtı politikaları sona erdirme vaadinde bulundu. Bu çerçevede, kripto endüstrisine daha az müdahale edilmesini sağlamak amacıyla regülasyonların azaltılması planlanıyor. Trump, bu değişiklikle sektöre daha fazla büyüme alanı açmayı amaçlıyor.

6. Kripto İşlemlerine Vergi Getirmeme

Trump, kripto varlıkların vergilendirilmesini adaletsiz bulduğunu belirterek, kripto para işlemlerine vergi uygulamasını kaldıracağını ifade etti. Kripto para ödemelerinde vergi yerine tarife sisteminin getirilmesini öneren Trump, bu düzenlemeyle sektöre daha fazla esneklik sağlamayı planlıyor.

7. Kripto Varlıkların Kendi Kendine Saklanmasını Destekleme

Trump, Amerikalıların dijital varlıklarını kendi saklama çözümleriyle güvence altına alma hakkını destekleyeceğini açıkladı. Bu doğrultuda, yatırımcıların güvenli bir şekilde kripto varlıklarını saklayabilmesi için bağımsız saklama çözümlerinin yaygınlaşması hedefleniyor.

8. Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) Çıkarmama Taahhüdü

Trump, görev süresi boyunca ABD’nin merkez bankası dijital para birimi (CBDC) çıkarmayacağını garanti etti. Trump, devletin finansal kontrolünün bu yolla artması riskine karşı çıkarak, kripto dünyasında bireysel özgürlüklerin korunmasına öncelik verdiğini belirtti.

9. Amerikan Emeklilik Hesaplarına Kripto Dahil Etme

Trump, Amerikan emeklilik hesaplarına kripto varlıkların eklenmesi gerektiğini savunuyor. Kripto para piyasasının büyüme potansiyeline dikkat çeken Trump, emeklilik yatırımlarının da bu fırsatlardan yararlanabilmesini hedefliyor. Bu kapsamda, vatandaşların emeklilik hesaplarında kripto varlık bulundurabilmesine yönelik düzenlemeler yapılması planlanıyor.

10. Bitcoin Bağışlarını Kabul Eden İlk Başkan Adayı Olma

Trump, Bitcoin bağışlarını kabul eden ilk başkan adayı olarak kripto endüstrisinden destek aldı. Kampanya sürecinde kripto destekçilerinin dikkatini çeken Trump, sektör tarafından olumlu karşılanan bu hamlesiyle birçok dijital varlık yatırımcısının desteğini kazandı. Bu adım, Trump’ın kripto topluluğuyla ilişkilerini güçlendirmesini sağladı ve onun adına birçok memecoin oluşturulmasına ilham kaynağı oldu.

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın 2025 yılında göreve başlamasıyla bu vaatlerini ne ölçüde yerine getireceği merak ediliyor.