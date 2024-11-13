ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın ekibi, ABD’nin kripto para sektörüne yönelik düzenleyici yaklaşımını yeniden yapılandırmak amacıyla kripto liderleriyle temas halinde. Donald Trump’ın ABD’yi “dünyanın kripto başkenti” yapmak için daha ılımlı bir düzenleyici yaklaşım izleyeceği belirtiliyor.

Kripto Dostu Atamalar

Washington Post’ta yer alan habere göre Donald Trump’ın ekibi SEC, CFTC ve FDIC gibi kilit finansal kurumların başına kripto para dostu adayları atamayı planlıyor. Bu adaylar arasında Robinhood’un eski SEC yetkilisi Daniel Gallagher, mevcut SEC komisyon üyeleri Hester Peirce ve Mark Uyeda, eski komisyon üyesi Paul Atkins öne çıkıyor.

Trump ekibi ayrıca, dijital paralar konusunda yeni bir başkanlık konseyi kurulması amacıyla kripto para şirketleriyle temas halinde. Bu atamaların dijital varlıkların ABD finansal sistemine daha entegre bir yapı kazanması açısından kritik bir rol oynayacağı öngörülüyor.

Trump’ın zaferi sonrası, yatırım firması a16z, kripto endüstrisine daha uygun bir düzenleyici ortamın oluşabileceği öngörüsünde bulundu. a16z, Trump yönetiminin atacağı adımların birçok kripto para projesinin “yasal ve meşru” finansal araçlar haline gelmesini sağlayabileceğini öngörüyor. Bununla birlikte Demokratlar ise daha gevşek düzenlemelerin 2022 yılındaki FTX çöküşünde olduğu gibi dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu risklerini artırabileceğini düşünüyor.

SEC Başkanını Kovacak mı?

Trump yönetimi, federal kurumların kripto paraları denetleme rolleri konusunda yürütme emirleriyle açıklık getirmeyi de değerlendiriyor. Bu adımlar, dijital varlıkların menkul kıymet olarak kabul edilmesi gibi konularda daha net bir düzenleyici çerçeve sağlayacak.

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın göreve gelir gelmez SEC Başkanı Gary Gensler’i kovması bekleniyor. Trump, geride bıraktığımız Temmuz ayında katıldığı Bitcoin 2024 konferansında Gary Gensler’i kovacağını söylemişti.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Trump’ın geçiş ekibiyle temas halinde olduklarını ve yeni yönetimin kripto para sektörüne odaklanmayı sürdüreceğine inandığını söyledi. Trump’ın geçiş sözcüsü Karoline Leavitt, seçim zaferi ile halktan aldığı güçlü yetkiyi kullanarak kampanya vaatlerini yerine getireceğini belirtti.