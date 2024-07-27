Eski Başkan ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Bitcoin 2024 Konferansı’nda önemli açıklamalarda bulundu. İşte konuşmasından öne çıkan satır başları:

Gary Gensler’ın Görevden Alınması: Trump, başkan seçildiği takdirde ilk gün Gary Gensler’ı görevden alacağını ve yeni bir SEC başkanı atayacağını söyledi.

Trump, başkan seçildiği takdirde ilk gün Gary Gensler’ı görevden alacağını ve yeni bir SEC başkanı atayacağını söyledi. Ulusal Bitcoin Stoku: ABD hükümetinin stratejik bir ulusal Bitcoin stoku oluşturacağını belirtti.

ABD hükümetinin stratejik bir ulusal Bitcoin stoku oluşturacağını belirtti. Mevcut Bitcoin’lerin Saklanması: ABD hükümetinin sahip olduğu Bitcoin’lerin tamamını elinde tutacağını açıkladı.

ABD hükümetinin sahip olduğu Bitcoin’lerin tamamını elinde tutacağını açıkladı. Bitcoin’in Geleceği: “Bitcoin aya gidiyor” diyen Trump, Bitcoin’in bir gün altının piyasa değerini geçebileceğini ifade etti.

“Bitcoin aya gidiyor” diyen Trump, Bitcoin’in bir gün altının piyasa değerini geçebileceğini ifade etti. Bitcoin’i Satmama Tavsiyesi: Bitcoin sahiplerine Bitcoin’lerini asla satmamalarını tavsiye etti.

Bitcoin sahiplerine Bitcoin’lerini asla satmamalarını tavsiye etti. Ross Ulbricht’in Cezası: Ross Ulbricht’in cezasını hafifletme sözünü yineledi.

Ross Ulbricht’in cezasını hafifletme sözünü yineledi. CBDC Karşıtlığı: Başkan olduğu sürece ABD’de merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) asla başlatılmayacağını vurguladı.

Başkan olduğu sürece ABD’de merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) asla başlatılmayacağını vurguladı. Kripto ve Bitcoin’in Yükselişi: Başkan seçildiğinde Bitcoin ve kripto paraların hiç olmadığı kadar yükseleceğini söyledi.

Başkan seçildiğinde Bitcoin ve kripto paraların hiç olmadığı kadar yükseleceğini söyledi. ABD Doları ve Bitcoin: Bitcoin’in doları tehdit etmediğini, asıl tehdidin mevcut ABD hükümetinden geldiğini belirtti.

Bitcoin’in doları tehdit etmediğini, asıl tehdidin mevcut ABD hükümetinden geldiğini belirtti. Kripto Başkenti ABD: ABD’nin kripto paraların başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü olacağını ilan etti.

ABD’nin kripto paraların başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü olacağını ilan etti. Bitcoin’in Temsil Ettiği Değerler: Bitcoin’in özgürlük, egemenlik ve hükümet zorbalığından bağımsızlık anlamına geldiğini söyledi.

Bitcoin’in özgürlük, egemenlik ve hükümet zorbalığından bağımsızlık anlamına geldiğini söyledi. Anti-Kripto Mücadelesinin Sonu: Göreve başladığı gün Joe Biden ve Kamala Harris’in kripto karşıtı kampanyasının sona ereceği sözünü verdi.

Trump’ın bu açıklamaları, Bitcoin ve kripto para topluluğunda büyük yankı uyandırdı ve kripto para piyasasında olumlu bir hareketliliğe neden oldu.